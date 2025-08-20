Kitija Laksa paliek uz soliņa "Mercury" panākumā WNBA spēlē
Latvijas basketbolistei Kitijai Laksai paliekot uz rezervistu soliņa, Fīniksas "Mercury" otrdien Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) spēlē izcīnīja uzvaru.
Laksas pārstāvētā "Mercury" viesos ar 98:91 (28:31, 19:28, 21:14, 30:18) pārspēja Goldensteitas "Valkyries".
Fīniksas komandas uzvaru ar 25 punktiem sekmēja Kaleija Kūpere, kura realizēja piecus tālmetienus, Satū Sabalī pievienoja 17 punktus un sešas rezultatīvas piespēles, bet Alīsa Tomasa iekrāja 13 punktus, deviņas atlēkušās bumbas un astoņas rezultatīvas piespēles. Mājinieču rindās rezultatīvākā ar 24 punktiem un 14 rezultatīvām piespēlēm bija Veronika Bērtone, kamēr pie 15 punktiem tika Karla Laita.
Abas komandas piektdien Fīniksā tiksies vēlreiz.
"Mercury" ar 21 uzvaru 34 spēlēs kopvērtējumā atrodas ceturtajā vietā, kamēr "Valkyries" ar bilanci 18017 ierindojas septītajā pozīcijā. WNBA pamatturnīrā komandas līdz septembra vidum aizvada 44 spēles, astoņām no 13 vienībām iekļūstot izslēgšanas spēļu turnīrā.