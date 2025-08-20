Somijas spēcīgākās hokeja līgas klubs pārtrauc sadarbību ar latviešu aizsargu
Somijas spēcīgākās līgas klubs Jiveskiles JYP pārtrauca vienošanos ar Latvijas hokejistu Miku Tumānovu, otrdien pavēstīja vienība.
Jiveskiles komandas paziņojumā norādīts, ka vienošanās pārtraukta pēc abpusējas vienošanās. Latvijas hokejists JYP rindās aizvadīja iepriekšējās divas sezonas un pagājušajā sezona, daļu pavadot Somijas pēc spēka otrajā līgā, Somijas augstākajā līgā laukumā devās 17 mačos, gūstot vienus vārtus un iekrājot lietderības koeficientu -6.
Kopumā pagājušajā sezonā Tumānovs vairākkārtīgi tika izīrēts citiem klubiem - 17 mači viņam "Mestis" līgas komandā TUTO (5+6), četras spēles citā šīs līgas komandā "KeuPa" (0+1), kā arī viena spēle Helsinku "Jokerit".
24 gadus vecais aizsargs kopš 2021./2022. gada sezonas spēlē Somijā. Šogad Tumānovs bija Latvijas izlases sastāvā pasaules čempionātā, taču nedevās laukumā nevienā mačā. Karjeras laikā Tumānovs spēlējis HK "Rīga", Rīgas "Dinamo", "Zemgale"/LBTU un Somijas "RoKi".