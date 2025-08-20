Semeņistaja izcīna uzvaru "US Open" kvalifikācijas pirmajā kārtā
Latvijas tenisa otrā rakete Darja Semeņistaja otrdien Ņujorkā notiekošā ASV atklātā čempionāta kvalifikācijas pirmajā kārtā ar 2-6, 6-2, 7-5 pieveica spānieti Andreu Lasaro Garsiju (WTA 243.).
Spēli ar servi sāka spāniete, taču Semeņistaja trešajā geimā ar pirmo breikbumbu pirmoreiz mačā izvirzījās vadībā ar 2-1. Nākamos piecus geimus uzvarēja Spānijas tenisiste, setu uzvarot ar pirmo setbumbu - 6-2. Arī otro setu ar servi sāka Garsija, uzvarot geimu, taču nākamos trīs geimus uzvarēja Semeņistaja, trešajā geimā izmantojot ceturto breikbumbu.
Piekto geimu uzvarēja Garsija, taču atlikušajos trijos pārāka bija Latvijas tenisiste, uzvarot ar trešo no trim pēc kārtas setbumbām - 6-2. Arī trešo setu ar servi sāka spāniete, taču Semeņistaja izmantoja pirmo no divām breikbumbām, bet nākamajā geimā panāca 2-0. Trešo geimu "sausā" uzvarēja Garsija, kurai pēc piektā geima tika sniegta medicīniskā palīdzība, ārstei aprūpējot spānietes kreiso roku.
Spāniete uzvarēja trīs geimus pēc kārtas, pirmoreiz kopš otrā seta sākuma izvirzoties vadībā ar 4-3. Semeņistaja vadību atguva 11.geimā, realizējot trešo no trim pēc kārtas breikbumbām un panākot 6-5. 12.geimā Semeņistaja tika pie divām mačbumbām, realizējot pirmo - 7-5. Par uzvaru Semeņistaja nopelnīja 20 pasaules ranga punktus. Līdz šim Semeņistaja ar Lasaro Garsiju kortā nebija tikusies.
Latvijas tenisiste kvalifikācijas otrajā kārtā mērosies spēkiem ar austrālieti Lizeti Kabreru (WTA 207.), kas otrdien ar 6-2, 6-4 uzvarēja Oleksandru Olijnikovu (WTA 191.) no Ukrainas. Lai iekļūtu "US Open" pamatsacensībās, kvalifikācijā ir jāpārvar trīs kārtas.
ASV atklātā čempionāta pamatsacensībās sieviešu vienspēlēs vietu sev ir nodrošinājusi Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko (WTA 30.) un ar speciālo rangu - arī Anastasija Sevastova (WTA 267.) Sezonas pēdējo "Grand Slam" sacensību pamatturnīrs cietā seguma kortos sāksies svētdien, bet beigsies septembra pirmajā dienā.