Kitija Siltumēna (foto: Māris Vancevičs; Kitija Siltumēna / Facebook)
Citi sporta veidi
Vakar 23:46
Kitija Siltumēna nefinišē vienas dienas velobraucienā Beļģijā
Latvijas riteņbraucēja Kitija Siltumēna otrdien Beļģijā nefinišēja vienas dienas velobraucienā "Egmont" (UCI kat.1.2). Riteņbraucējas Zotegemas apkārtnē mēroja 128,6 kilometrus līdzenumā ar vairākiem nelieliem kāpumiem.
Lielās grupas finišā uzvaru izcīnīja itāliete Martīna Alcīni ("Cofidis"), distanci veicot trīs stundās piecās minūtēs un 48 sekundēs. Otrā ar tādu pašu rezultātu bija nīderlandiete Lonneke Unekena ("VolkerWessels"), bet trešā - uzvarētājas tautiete Kristīna Toneti ("Laboral Kutxa - Fundacion Euskadi").
Siltumēna ("Keukens Redant") bija to 58 riteņbraucēju vidū, kuras finišu nesasniedza.
"Egmont" sieviešu velobrauciens pirmoreiz notika 2023.gadā. Pagājušajā gadā par uzvarētāju kļuva nīderlandiete Līke Noijena.