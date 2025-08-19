Ar Bertānu un Pasečņiku spēlējušais pieckārtējais NBA "Visu zvaigžņu spēles" dalībnieks Džons Vols beidz profesionāļa karjeru
Pieckārtējais Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) "Visu zvaigžņu spēles" dalībnieks Džons Vols ir beidzis basketbolista karjeru, otrdien tīmekļa vietnē "X.com" paziņoja Vols. 34 gadus vecais Vols pēdējoreiz laukumā devās 2022./2023.gada sezonā Losandželosas "Clippers" rindās.
Retired but never done. Doing it the #WallWay pic.twitter.com/s1pX9afHfL— John Wall (@JohnWall) August 19, 2025
2010.gada NBA draftā ar pirmo numuru izvēlētais saspēles vadītājs, kurš Vašingtonas "Wizards" komandā ir spēlējis kopā ar Dāvi Bertānu un Anžeju Pasečņiku, no 2010. līdz 2020.gadam spēlēja Vašingtonas vienībā, bet nākamās divas sezonas - Hjūstonas "Rockets". 2022./2023.gada sezonā viņš aizvadīja 34 spēles "Clippers" rindās, tika aizmainīts uz "Rockets", kas atteicās no basketbolista pakalpojumiem.
NBA karjeras 647 pamatturnīra spēlēs Vols vidēji mačā sakrāja 18,7 punktus, 4,2 atlēkušās bumbas, 8,9 rezultatīvas piespēles un 2,2 pārķertas bumbas. 37 "play-off" spēlēs viņa kontā ir attiecīgi 21,9 punkti, 4,3 atlēkušās bumbas, 9,8 rezultatīvas piespēles, 1,7 pārķertas bumbas un 1,1 bloķēts metiens.