Tirdzniecībā nonāks papildu biļetes uz Latvijas basketbola izlases spēlēm Eiropas čempionātā
Šodien varēs iegādāties papildu biļetes uz Latvijas vīriešu basketbola izlases spēlēm Eiropas čempionāta finālturnīrā, informē Latvijas Basketbola savienība (LBS).
Biļešu tirdzniecība vietnē "www.eurobasket2025.lv" sāksies plkst.12.
Tirdzniecībā nonāks biļetes, kas iepriekš bija rezervētas Starptautiskajai Basketbola federācijai (FIBA).
Uz Latvijas un Turcijas maču 27. augustā varēs iegādāties vēl 210 biļetes, uz Latvijas un Igaunijas cīņu 29. augustā - 200 biļetes, uz Latvijas un Serbijas maču, kas paredzēts 30. augustā, būs pieejamas vēl 320 biļetes, uz Latvijas un Portugāles spēli 1. septembrī - vēl 750 biļetes, bet uz noslēdzošo Latvijas apakšgrupas maču ar Čehiju, kas paredzēts 3.septembrī, tirdzniecībā nonāks vēl 700 biļetes.
Tāpat papildu biļetes būs pieejamas arī uz citām Rīgas grupas turnīra spēlēm, kā arī joprojām varēs iegādāties biļetes uz atsevišķām spēlēm visās izslēgšanas turnīra kārtās.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā.
Latvijas izlase A grupā Rīgā spēlēs ar Serbiju, Turciju, Čehiju, Portugāli un Igauniju.
Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.