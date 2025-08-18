Spānijas tenisists Karloss Alkarass ar trofeju.
Šodien 23:31
Alkarass pirmo reizi triumfē Sinsinati “ATP 1000” turnīrā
Spānijas tenisists Karloss Alkarass pirmdien pirmo reizi karjerā triumfēja prestižajā Sinsinati "ATP 1000" turnīrā.
Finālā ATP ranga vicelīderis Alkarass tikās ar planētas pirmo raketi itāli Janiku Sineru. Pēc tam, kad pirmajā setā Alkarass bija izvirzījies vadībā ar 5-0, Sinners izstājās no cīņas slimības dēļ.
Abi tenisisti šosezon tikās finālā jau ceturto reizi. Romas "ATP 1000" un Francijas atklātā čempionāta finālos pārāks bija Alkarass, bet sezonas trešajā "Grand Slam" turnīrā Vimbldonas čempionātā pie panākuma tika Siners.
Turnīrs Sinsinati norisinās cietā seguma kortos. Pērn par tā uzvarētāju kļuva Sinners, kurš finālā ar 7-6 (7:4), 6-2 pārspēja mājinieku Frensisu Tiafo.