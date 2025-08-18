Nils Toms Puriņš sezonu noslēgs "Super Nova" rindās.
Šodien 22:24
"Riga" vārtsargs Nils Toms Puriņš līdz sezonas beigām spēlēs "Super Nova" rindās
Latvijas futbola virslīgas līdervienība "Riga" vārtsargu Nilu Tomu Puriņu līdz sezonas beigām izīrēs "Super Nova" komandai, pirmdien pavēstīja "Riga".
Puriņš visu savu līdzšinējo profesionālo karjeru pavadīja "Riga" rindās un sargājis rīdzinieku vārtus 81 spēlē, no kurām 46 mačos viņš palika nepārspēts.
27 gadus vecais vārtsargs pārstāvējis visas Latvijas jauniešu izlases, kā arī aizvadījis trīs cīņas pieaugušo valstsvienībā.
"Super Nova", kas pirmdien Latvijas kausa ceturtdaļfinālā ar 1:3 zaudēja "Audai", Latvijas futbola virslīgas turnīra tabulā ar 23 punktiem 26 mačos ierindojas astotajā pozīcijā.