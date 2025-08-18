OZO Golf Club norisinājās izsmalcināts golfa turnīrs “SIROWA SMILE MASTERS 2025”
2025.gada 16. augustā OZO Golf Club norisinājās zobārstniecības klīnikas SIROWA Rīga rīkotais ekskluzīvais golfa turnīrs SIROWA SMILE MASTERS 2025, kas pulcēja 100 golfa entuziastus, klīnikas klientus, sadarbības partnerus un viņu ģimenes. Turnīrs tika aizvadīts sportiskā, sirsnīgā un smaidu piepildītā atmosfērā.
Pasākums sākās ar iesildīšanos un oficiālo turnīra atklāšanu. Spēlētāji devās laukumā, lai sacenstos par “SIROWA SMILE MASTERS 2025” galveno balvu – 3000 EUR dāvanu karti zobārstniecības pakalpojumiem, pie nosacījuma, ja 13. bedrītē kādam izdotos iesist bumbiņu bedrītē ar pirmo mēģinājumu (hole in one). Paralēli turnīram tika organizētas aktivitātes bērniem, lai arī pašiem mazākajiem apmeklētājiem būtu aizraujoša diena OZO Golf Club teritorijā.
Dienas kulminācija bija apbalvošanas ceremonija, kurā tika sveikti labākie spēlētāji un izceltas īpašas nominācijas dažādās kategorijās. Spraigā konkurencē par uzvarām cīnījās gan kungi, gan dāmas, apliecinot augsto meistarības līmeni un sportisko garu.
Īpaši aizraujošas bija cīņas starp kungiem abās handikapu grupās, kā arī dāmu konkurencē, kur spēcīgākās spēlētājas izcīnīja šādas vietas:
1. vieta Beitāns Dans Edgars
2. vieta Dzirnieks Ansis
3. vieta Belte Mārtiņš
HCP 19-36 grupā kungiem vietas sadalīja:
1. vieta Fiļipovs Sergejs
2. vieta Sēlis Jānis
3. vieta Millers Mariss
Dāmu konkurencē vietas sadalīja:
1. vieta Šavrova Anna
2. vieta Dašutina Marina
3. vieta Bidiņa Alise
Turnīra gaitā viesi baudīja atspirdzinošus dzērienus un muzikālo atmosfēru, par kuru rūpējās DJ Kress. Neaizmirstamos mirkļus iemūžināja fotogrāfs Kārlis Buškevics, savukārt pasākuma digitālo stāstu sociālajos tīklos radīja Agnese Reels.
“Šis turnīrs bija īpašs – tas bija ne tikai sporta notikums, bet arī iespēja svinēt smaidu, veselību un kopā būšanu. Mēs esam pateicīgi OZO Golfa kluba saimniekam Sandim Ozoliņam un viņa komandai par iespēju turnīru organizēt tieši viņu mājās, kā arī patiesi gandarīti par dalībnieku atsaucību un pozitīvo enerģiju visas dienas garumā. Šī pasākuma sauklis bija: Smaids, kas svarīgāks par handikapu- un tā tas pavisam noteikti arī bija!” uzsver zobārstniecības klīnikas SIROWA Rīga mārketinga direktors Kristers Dzenis.
Zobārstniecības klīnika SIROWA Rīga jau 30 gadus nodrošina augstākās kvalitātes zobārstniecības pakalpojumus Latvijā. Klīnika ir atpazīstama ar savu profesionalitāti, tehnoloģisko izcilību un individuālu pieeju katram pacientam, kā arī iesaistīšanos veselību veicinošās sabiedriskās iniciatīvās.