Vairāk nekā 10 000 viesnīcu Eiropā, tostarp arī Latvijā, pieprasa kompensāciju no "Booking.com"
Vairāk nekā 10 000 viesnīcu Eiropā, tostarp arī Latvijā, ir pievienojušās kolektīvajai prasībai pret Amsterdamā bāzēto rezervēšanas platformu "Booking.com" un pieprasa kompensāciju par šīs platformas tā dēvētās labākās cenas klauzulas radītajiem zaudējumiem iepriekšējos 20 gados, sacīja Latvijas Viesnīcu un restorānu asociācijas (LVRA) prezidents Andris Kalniņš (ZZS).
Viņš minēja, ka viesnīcu skaits Latvijā, kas pievienojušās prasībai, un tām nodarīto zaudējumu apmērs ir konfidenciāla informācija. Kalniņš piebilda, ka asociācija ir informatīvais partneris, kas informē biedrus par šādu iespēju, tādēļ katra viesnīca pati pieņem lēmumu, vai pieteikties.
Jau ziņots, ka klauzula aizliedza viesnīcām savās vietnēs piedāvāt numurus par zemāku cenu nekā "Booking.com". Šāds noteikums tika ieviests, lai izvairītos no situācijām, kad klienti viesnīcu atrod "Booking.com", bet rezervāciju veic viesnīcas interneta vietnē.
Viesnīcas atsaucas uz Eiropas Savienības (ES) Tiesas 2024.gada 19.septembra spriedumu, ar kuru labākās cenas klauzula tika atzīta par nelikumīgu.
Tiesa secināja, ka tādas platformas kā "Booking.com" var darboties bez tamlīdzīgiem noteikumiem. Ceļotāji būtiskas izmaiņas neizjuta. Pēc ES Digitālo tirgu akta stāšanās spēkā 2024.gadā "Booking.om" atteicas no tādām klauzulām Eiropā.
Kolektīvās prasības mērķis ir nodrošināt kompensāciju par zaudējumiem, kas radušies laika posmā no 2004. līdz 2024.gadam.
Prasību, ko atbalsta Viesu izmitināšanas sektora asociācija HOTREC un vairāk nekā 30 valstu viesnīcu asociācijas, izskatīs Nīderlandes tiesa, un to koordinēs šim nolūkam izveidotais fonds "Hotel Claims Alliance".
HOTREC pētījuma dati liecina, ka 2023.gadā "Booking Holdings" tirgus daļa visā Eiropā bija 71%, savukārt tiešo rezervāciju daļa pēdējos gados ir būtiski samazinājusies.
Informācija "Firmas.lv" liecina, ka tiešsaistes naktsmītņu rezervēšanas vietnes "Booking.com" pārvaldītājs Latvijā SIA "Booking.com (Latvia)" pagājušajā gadā strādāja ar 549 778 eiro apgrozījumu un 299 454 eiro peļņu.
"Booking.com (Latvia)" reģistrēts 2011.gadā, un tā pamatkapitāls ir 65 452 eiro. Uzņēmuma vienīgā īpašniece ir Nīderlandē reģistrētā "Booking.com International".