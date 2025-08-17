RFS futbolisti iekļūst Latvijas kausa pusfinālā
RFS futbolisti svētdien savā laukumā Rīgā iekļuva Latvijas kausa pusfinālā.
Pagājušās sezonas čempione un Latvijas kausa ieguvēja RFS ar 3:2 (1:1) pieveica "Metta" futbolistus.
37.minūtē pēc Petra Mareša piespēles RFS vadībā izvirzīja Tairels Vauters. 44.minūtē "Metta" panāca neizšķirtu pēc Emīla Evelona gūtajiem vārtiem - 1:1. 55.minūtē RFS vadībā izvirzīja Faisals Konatē - 2:1, bet 76.minūtē pēc Petra Mareša piespēles vārtus guva Jānis Ikaunieks - 3:1.
"Metta" vienus vārtus atguva 89.minūtē, kad ar precīzu raidījumu izcēlās Alans Kangars - 2:3.
Mača kompensācijas laika otrajā minūtē otru dzelteno kartīti 15 minūšu laikā nopelnīja "Metta" komandas kapteinis aizsargs Kārlis Vilnis, atstājot komandu mazākumā.
Astotdaļfinālā RFS ar 1:0 uzvarēja "Jelgavu", bet "Metta" ar 4:1 pārspēja "Mārupi".
Jau ziņots, ka dienas pirmajā spēlē Latvijas futbola virslīgas līdere "Riga" ar 10:0 (3:0) sagrāva pēc spēka otrās Nākotnes līgas komandu "Riga Mariners". Pirmdien tiks aizvadīta pēdējā ceturtdaļfināla cīņā, kurā tiksies "Auda" un "Super Nova".
Jau ziņots, ka sestdien kā pirmā pusfinālu sasniedza "Liepāja", kas izbraukumā ar 2:1 pārspēja "Daugavpili". Turnīra fināls notiks 30.oktobrī.
Pērn par Latvijas kausa ieguvējiem kļuva RFS futbolisti, kuri finālā papildlaikā ar 4:2 pārspēja "Audu".
Latvijas kausa izcīņas vēsturē kopš 1936.gada pie trofejas tikušas 39 dažādas klubu komandas, bet kopš valsts neatkarības atgūšanas kausu virs galvas cēlušas 13 dažādas vienības.