Dončičam ceļgala sasitums netraucēs spēlēt Eiropas basketbola čempionātā
Slovēnijas vīriešu basketbola izlases līderim Lukam Dončičam sestdien Rīgā gūtais ceļgala sasitums netraucēs spēlēt Eiropas basketbola čempionātā, svētdien paziņoja Slovēnijas Basketbola federācija (KZS).
Jau ziņots, ka Latvijas basketbolisti, gatavojoties Eiropas čempionātam, sestdien aizvadīja pēdējo pārbaudes spēli savā laukumā, ar 100:88 pārspējot Slovēniju.
Slovēnijas valstsvienības līderis Dončičs maču noslēdza trešajā ceturtdaļā, kad guva nelielu savainojumu, taču laukumā pavadītajās 20 minūtēs izcēlās ar 26 punktiem un piecām rezultatīvām piespēlēm.
"Par laimi, Dončičs spēlē pret Latviju neguva nopietnu traumu," ziņo KZS. "Neveiksmīgais incidents trešās ceturtdaļas vidū beidzās ar labā ceļa sasitumu."
KZS vēsta, ka komandas kapteinis Dončičs un viņa komandas biedri pēc brīvdienas svētdien pirmdien Ļubļanā turpinās treniņus, komandai trenējoties pilnā sastāvā.
Slovēnijas izlase grupu turnīru aizvadīs Polijas pilsētā Katovicē, D grupas cīņās tiekoties ar Beļģiju, Franciju, Islandi, Izraēlu un Poliju.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā.
Latvijas izlase A grupā Rīgā spēlēs ar Serbiju, Turciju, Čehiju, Portugāli un Igauniju.
Pa četrām labākajām grupu komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.