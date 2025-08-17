Motokrosists Reišulis EMX250 klases čempionāta posmā Zviedrijā izcīna trešo vietu
Latvijas sportists Jānis Mārtiņš Reišulis svētdien Zviedrijā Eiropas motokrosa čempionāta posmā izcīnīja trešo vietu 250 kubikcentimetru klasē.
Sestdien pirmajā braucienā Reišulis pirmos astoņus apļus nobrauca pirmais, bet devītajā aplī pakāpās uz otro vietu, otrajam arī finišējot.
Svētdien otrajā braucienā Reišulis pirmos vietu saglabāja pirmajos astoņos apļos, taču pēc tam viņu apsteidza ungārs Noels Zanočs, kurš saglabāja pirmo vietu līdz finišam. Latvietis finišēja otrais.
Posma vērtējumā ar 45 punktiem pirmo vietu ieņēma Zanočs, bet otro - spānis Fransisko Garsija. Reišulis ar 44 punktiem izcīnīja trešo vietu.
Eiropas čempionāta kopvērtējumā pirms pēdējiem diviem posmiem vadībā ar 431 punktu ir Reišulis, apsteidzot ungāru par 27 punktiem, bet Garsiju - par 67 punktiem.
Markuss Kokins ar divos posmos izcīnītiem 32 punktiem ieņem 29.vietu, bet Roberts Lūsis ar diviem punktiem vienīgajā posmā - 56.vietu.
Nākamais posms notiks pēc nedēļas Nīderlandes pilsētā Arnemā.