Bijusī TV dīva Liene Bērziņa kļuvusi par sabiedrisko attiecību speciālisti
Liene Bērziņa (iepriekš Zostiņa), kura kļuva plaši pazīstama ar savu dalību dažādos televīzijas projektos, pēc aiziešanas no televīzijas pievērsusies sabiedrisko attiecību jomai.
Lai gan Liene Zostiņa, kura savulaik bija populāra televīzijas seja (piemēram, "Māmiņu klubs", "Zelta drudzis", "OKartes Skatuve" u.c.), pēc aiziešanas no televīzijas nav aktīvi piedalījusies sabiedriskajos pasākumos, zināms, ka Liene šobrīd ir sabiedrisko attiecību speciāliste Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas paspārnē esošajā Latvijas Zinātnes padomē.
Kaut arī par Lienes privāto dzīvi vairs nav zināms daudz, un pati bijusī TV dīva atzīst, ka vairs nav publiska persona, Liene turpina audzināt divus bērnus un sociālajos tīklos atklāti dalās ar ikdienas mirkļiem, tostarp ar ģimeniskām fotogrāfijām un citiem piedzīvojumiem.
Pērn Liene piedalījās Ziemassvētku jampadracis filmas retrospekcijā, kas bija nozīmīgs mirklis gan faniem, gan pašai aktrisei. Šī filma, kuru režisējis Varis Brasla, kļuva par daudzu Latvijas Ziemassvētku tradīciju neatņemamu sastāvdaļu, un tieši no šīs filmas daudzi Lieni iepazina pirmo reizi.