"Ryanair" ievieš jaunu noteikumu, kas skars daudzus ceļotājus. Pārkāpējiem būs jāmaksā sods
No 3. novembra visiem "Ryanair" pasažieriem būs obligāti jāizmanto tikai digitālās iekāpšanas kartes aviokompānijas mobilajā lietotnē. Drukātās kartes, kuras joprojām izmanto daudzi, netiks pieņemtas.
"Mēs atsakāmies no papīra iekāpšanas kartēm. Šobrīd no 85 līdz 90% pasažieru izmanto viedtālruņus, faktiski gandrīz visi ceļotāji ir ar mobilajiem telefoniem. Mēs vēlamies visus pārvietot uz šo tehnoloģiju," sacīja kompānijas ģenerāldirektors Maikls O’Līrijs. Pēc kompānijas teiktā, pāreja uz digitālo formātu ļaus ietaupīt aptuveni 300 tonnas papīra gadā.
Tomēr eksperti bažījas, ka šī jaunā kārtība radīs grūtības vecāka gadagājuma cilvēkiem. Piemēram, Lielbritānijā tikai 67% cilvēku vecumā no 65 gadiem izmanto viedtālruņus, kamēr jauniešu vecumā no 16 līdz 24 gadiem šis rādītājs ir gandrīz 100%.
O’Līrijs uzsvēra, ka tālruņa pazaudēšanas gadījumā problēmas nebūs: "Ja jūs esat reģistrējies tiešsaistē pirms ierašanās lidostā, mēs bez maksas izsniegsim papīra iekāpšanas karti tieši lidostā. Galvenais - veikt tiešsaistes reģistrāciju laikus."
Īrijas mediji norāda, ka, ja nav veikta tiešsaistes reģistrācija, aviokompānija var piemērot sodu līdz 60 eiro. Daži arī atzīmē, ka lietotne "myRyanair" regulāri uzkaras un neielādējas.