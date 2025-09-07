Latvijā un pasaulē jūsmo par "asiņaino Mēnesi", vērojot tā pilnu aptumsumu. FOTO

Skaistais Mēness aptumsums; 07.09.2025.
7. septembrī daudzviet pasaulē, arī Latvijā varēja vērot Mēness aptumsumu, kura laikā Zemes pavadonis iekrāsojās sarkanos toņos.
2025. gada 7. septembra vakarā Latvijā bija novērojams pilns Mēness aptumsums. Lai arī Mēness aptumsumi nav pārāk reta astronomiska parādība, kopš iepriekšējā pilnā Mēness aptumsuma, kas bija novērojams Latvijā un kas notika 2019. gada 21. janvārī, ir pagājuši vairāk nekā seši gadi. Sociālajos tīklos ļaudis dalījušies iespaidos par redzēto.
Latvijas Latvijas Astronomijas biedrība (LAB) jau brīdināja, ka Mēness aptumsuma sākumu Latvijā novērot nebūs iespējams, jo tas sāksies vēl tad, kad Mēness būs aiz horizonta. Tādējādi Mēness uzlēca vakarā līdz ar saulrietu, jau būdams daļēji aptumsis, jo tā kreisā puse bija iegājusi Zemes ēnā.
Daugmales dzelzceļa stacijā, Rīgā. Vairāki cilvēki bija sanākuši, lai vērotu Mēness aptumsumu. Dzīvē grūti saskatīt, bet caur telefona kameru sarkanīgo nokrāsu var tīri labi redzēt. pic.twitter.com/fQ89UWTJaz— Agnija Lazdiņa (@neagnija) September 7, 2025
Mēness aptumsums šovakar. Ir sarkanīgs. pic.twitter.com/aFWNp886D8— Ilze Vindberga 🌬🏔 (@IlzeVindberga) September 7, 2025
Mēness uzzināja, ka Rīgā basketbols. Aptumsumu gan tikai bez kameras var redzēt, bet smuks arī šādi. pic.twitter.com/p7cZl3DlaT— Ilona Koskina (@IlonaKoskina) September 7, 2025
Pilnais Mēness aptumsums sākās plkst. 20.30, bet noslēdzās plkst. 21.52. Stundas garumā līdz plkst. 22.56 vēl bija novērojama daļējā Mēness aptumsuma fāze.
Aptumsums bija novērojams debess austrumu pusē. Tā kā Zemi apjož atmosfēra, kas kalpo arī kā gaismas laušanas vide, pilnā aptumsuma maksimumā Mēness nekad nekļūst pilnīgi melns, bet tiek izgaismots tumši sarkanīgā vai brūnganā tonī, tādēļ pēdējās desmitgadēs šo efektu sociālos tīklos bieži dēvē par "asiņaino Mēnesi". Daži šo nokrāsu salīdzina ar dzelzs rūsu.
Lai arī Mēness aptumsumi pasaulē notiek vidēji 2 – 3 reizes gadā, ne visi ir pilni, un ne visi ir novērojami Eiropā. Nākamā iespēja novērot daļēju Mēness aptumsumu Latvijā būs pēc nepilna gada – 2026. gada 28. augusta agrā rītā, bet nākamais pilnais Mēness aptumsums būs novērojams interesantā datumā – 2028. gada pēdējās dienas vakarā.
Izdevās ieraudzīt mēness aptumsumu! Maziņš un tālu, bet ir! #mārupesnovads pic.twitter.com/L68jvin9lm— Linda (@LindaBurviga) September 7, 2025
Un kāds jūsu pusē šonakt ir Mēness? pic.twitter.com/VhA6lHuES2— sandis (@the_real_sandis) September 7, 2025
Mēness aptumsuma medībās ar draugiem izstaigājām puspasauli, lai beigās konstatētu, ka vislabāk redzams no pašu pagalma 😅 pic.twitter.com/gXH0lNAhPB— Māra Manson (@Madarmara) September 7, 2025