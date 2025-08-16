Latvijas vīriešu volejbola izlase nodrošina vietu Eiropas čempionāta finālturnīrā pēc uzvaras pār Kosovu
Latvijas vīriešu volejbola izlase sestdien Rīgā Eiropas čempionāta kvalifikācijas otrā apļa pēdējā spēlē izcīnīja uzvaru un nodrošināja vietu Eiropas meistarsacīkšu finālturnīrā.
Latvijas volejbolisti mājās ar 3-1 (25:13, 25:12, 23:25, 25:16) pārspēja Kosovu.
Kristaps Šmits ar 23 gūtajiem punktiem bija rezultatīvākais Latvijas izlases rindās, bet vēl pa 14 punktiem iekrāja Gustavs Freimanis un Renārs Pauls Jansons.
Kosovas vienībā ar 16 punktiem izcēlās Bajrami Erions.
Slovākijas izlase ar četrām spēlēs izcīnītiem deviņiem punktiem G grupā ir līdere, Latvijas komanda ar tikpat punktiem ir otrā, bet Kosova pie punktiem nav tikusi.
Eiropas čempionāta finālturnīram kvalificēsies septiņu grupu uzvarētāji, kā arī pieci labākie otro vietu ieguvēji. Latvija starp otrās vietas ieguvējām ieņēma pirmo vietu.
Latvijas volejbolisti trešdien viesos ar 1-3 (25:18, 24:26, 15:25, 19:25) zaudēja slovākiem un vēl nenodrošināja vietu finālturnīrā. Maču Rīgā latvieši aizvadīs tādā pašā sastāvā.
Slovāki atlases pirmā riņķa spēlē pērn Jelgavā tika pieveikti ar 3-1 (25:23, 21:25, 26:24, 25:21), kosoviešus izbraukumā izdevās pārspēt ar 3-0 (25:14, 25:19, 25:17), bet abu pretinieku savstarpējā spēlē ar 3-0 (25:21, 25:14, 25:9) pārāki bija slovāki. Otro riņķi slovāki sāka ar 3-0 (25:20, 25:14, 25:13) uzvaru Kosovā.
Latvijas izlase pārbaudes mačos Tallinā ar 3-1 pieveica Igaunijas izlasi un ar 0-4 piekāpās mājiniekiem.
Latvijas izlases galvenajam trenerim Raineram Vasiļjevam izlasē asistē treneri Raimonds Liniņš, Aivis Kokins un Raigo Kodress, fizioterapeiti Kristaps Blitsons, Artūrs Tilgass un Monta Kalvāne, ārste Lolita Kalniņa-Havraneka un menedžere Jekaterīna Ņikitina.
24 komandu finālturnīrs norisināsies Bulgārijā, Itālijā, Rumānijā un Somijā.
Latvijas izlases sastāvs mačam ar Kosovu:
cēlāji - Jānis Jansons (Jēkabpils "Lūši") un Edvīns Viguls ("Robežsardze"/"Rīga"), Deniss Petrovs (Ļvivas "Barkom-Kažaņi", Ukraina);
pirmā tempa spēlētāji - Jēkabs Dzenis (Bleiburgas "Aich/Dob", Austrija), Gustavs Freimanis (Galacas "Municipal Arcada", Rumānija), Toms Švans ("Parnu", Igaunija);
otrā tempa spēlētāji - Jānis Eduards Medenis (Varnas "Černo More", Bulgārija Bulgārija), Armands Rokjāns (Jēkabpils "Lūši"), Kristaps Šmits (Radomas "Enea Czarni", Polija), Toms Vanags ("Robežsardze"/"Rīga");
diagonālie spēlētāji - Hermans Egleskalns (Paleo Faliro "Floisvos", Grieķija), Renārs Pauls Jansons (Karlovi Varu ČEZ, Čehija);
"libero" spēlētāji - Kaspars Kronbergs ("Robežsardze"/"Rīga"), Romāns Saušs (Kījervi "Kyky", Somija).