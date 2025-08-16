FOTO: "Krastu mačs" sākas ar lielisku "VEF Rīga" uzvaru un tālmetienu konkursu

"Krastu mačs" atklāts ar aizraujošu tālmetienu konkursu un "VEF Rīga" uzvaru pret "Ghetto Family"
XVI "Krastu mačs" Esplanādē pie Raiņa pieminekļa svinīgi tika atklāts ar "CleanR" tālmetienu konkursu, kurā uzvaru izcīnīja "BK Ogre" basketbolists Kārlis Apsītis, tāpat apmeklētājus priecēja mūziķa Ozola un "VEF Rīga" karsējmeiteņu kopīgs priekšnesums.
Savu pirmo sezonas spēli Esplanādē aizvadīja divpadsmitkārtējā LBL čempionvienība "VEF Rīga", izcīnot uzvaru ar 68-61 pret "Ghetto Family", par spēles vērtīgāko spēlētāju tika atzīts komandas jaunpienācējs Jēkabs Niedra, kuram 15 gūtie punkti.
Šovakar plkst. 23.00 gaidāma aktrišu savstarpējā spēkošanās basketbola laukumā, savukārt pusnaktī laukumā dosies sabiedrībā iecienīti mūziķi un aktieri. Rītdien plkst. 13.00 "Krastu mača" apmeklētājus un pilsētas viesus ar savu sniegumu laukumā priecēs Latvijā pazīstamas interneta personības, savukārt XVI "Krastu maču" plkst. 14.00 noslēgs politiķu savstarpējā spēkošanās.
Turnīru rīko sadarbībā ar divpadsmitkārtējo Latvijas čempionvienību “VEF Rīga”, Rīgas valstspilsētas pašvaldību, Rīgas brīvostas pārvaldi un turnīra oficiāo apdrošinātāju – “Compensa Vienna Insurance Group”.