Apstiprina superzvaigznes Lukas Dončiča spēlēšanu pārbaudes mačā pret Latviju
Slovēnijas Basketbola federācija paziņojusi, ka tās vīriešu basketbola izlases lielākā zvaigzne Luka Dončičs piedalīsies 16. augusta pārbaudes mačā pret Latviju.
Kot je selektor Aleksander Sekulić napovedal že v začetku tedna, bodo igralne minute Luke Dončića na Baltiku omejene. Kapetan #mojtim bo tako dvoboj med Litvo in Slovenijo spremljal v civilni opravi, zaigral pa bo na jutrišnji tekmi proti Latviji. 💪🏼@TelemachSi I @TriglavGroup pic.twitter.com/qn88DqtZIE— Košarkarska zveza SIovenije (@kzs_si) August 15, 2025
Šodien, 15. augustā, Slovēnija Šauļos aizvada pārbaudes cīņu pret Lietuvu, un tajā Luka Dončičs pieteikts netiks. Jau iepriekš izlases galvenais treneris Aleksandrs Sekuličs izteicās, ka visdrīzāk Dončičs šajā nedēļas nogalē spēlēs vienā no divām paredzētajām spēlēm. Izvēle kritusi par labu Latvijai, kur gaidāmas Eiropas čempionāta izslēgšanas spēles. Treneris pauda, ka izvēlētajā mačā Dončičs spēlēšot daudz.
Luka Dončičs pagaidām piedalījies vienā pārbaudes spēlē. Zaudējumā pret Vāciju 89:103 viņš izcēlās ar 19 punktiem un piecām piespēlēm, trāpot trīs tālmetienus. Šovasar Luka Dončičs ievērojami zaudējis svaru un izteicies, ka fiziski jūtoties krietni labāk. Tāpat viņš noslēdzis jaunu līgumu ar Losandželosas "Lakers", uz kuru tika aizmainīts no Dalasas "Mavericks" iepriekšējās sezonas laikā.
Dončičs pret Latviju laukumā tiksies pret savu bijušo komandas biedru "Mavericks" rindās Kristapu Porziņģi. Tāpat viņš spēlējis kopā ar Dāvi Bertānu. Porziņģis paudis, ka šī nebūs viņam īpašāka spēle par citām. Viņš jau iepriekš ir sazinājies ar Dončiču un, iespējams, abi Rīgā tiksies ārpus basketbola laukuma. Izlašu ietvaros Porziņģis pret Dončiču spēlējis 2017. gada Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā, pirmajam iemetot 34, bet otrajam - 27 punktus.
Latvijas Basketbola savienība (LBS) jau paziņoja, ka biļetes uz maču ir izpārdotas, izplatībā laižot stāvvietu biļetes. Iepriekšējais mačs pret Lietuvu kļuva par apmeklētāko basketbola spēli arēnā, to klātienē noskatoties 11,5 tūkstošiem fanu. Pirmajās divās pārbaudes spēlēs Latvija zaudējusi - vispirms 75:91 pret Itāliju un vēlāk 105:109 pret Lietuvu.