Zināmi XVI "Krastu mača" "CleanR" trīspunktu konkursa dalībnieki
16. un 17. augustā Rīgas dzimšanas dienas svinību ietvaros Esplanādē pie Raiņa pieminekļa norisināsies XVI diennakts basketbola turnīrs "Krastu mačs".
Sestdien plkst. 14.00 notiks skatītāju iecienītais "CleanR" tālmetienu konkurss, savukārt plkst. 15.00 ar divpadsmitkārtējās Latvijas čempionvienības basketbolā "VEF Rīga" spēli pret "Ghetto Family" tradicionāli tiks atklāts diennakts basketbola turnīra spēļu maratons.
Trīspunktu metienu konkursā piedalīsies un par "CleanR" naudas balvu sacentīsies bijušais Latvijas izlases basketbolists Kristaps Valters, U18 Eiropas čempionāta simboliskā piecinieka basketbolists Valdis Valters, "VEF Rīga" gaidāmās sezonas basketbolisti – Iļja Sidorovs, Rihards Berkolds, Adrians Andževs un Rihards Aleksandrovs, "RSU/VEF Rīga" galvenais treneris Māris Gulbis, "BK Ogre" basketbolists Kārlis Apsītis, bijušais Vefietis Artūrs Strēlnieks, U18 izlases un "BK Liepāja" basketbolists Iļja Kurucs, kā arī jauniešu kustības "Ghetto Games" dibinātājs un līderis Raimonds Elbakjans un basketbola radio SWH "Krastu mača" konkursa uzvarētājs.
Diennakts basketbola turnīra "Krastu mačs" atklāšanas performancē 16. augustā plkst. 14.40 ar "Krastu mača" himnu savā īpašā aranžijā uzstāsies mūziķis Ozols.
"Krastu mačs" būs divpadsmitkārtējās LBL čempionvienības "VEF Rīga" pirmā sezonas spēle, spēkojoties ar "Ghetto Family" komandu, tāpat laukumā dosies aktieri, mūziķi, aktrises, politiķi, influenceri un labākās Latvijas amatieru basketbola komandas.
XVI "Krastu mačā" mūs ar muzikāliem priekšnesumiem uz "Compensa" apdrošināšanas skatuves priecēs reperis "PRUSAX", kura uzstāšanās paredzēta 16. augustā plkst. 22.00, kā arī "Sudden Lights", "Pirmais kurss", Roberts Gobziņš, "Emilija", "MUUD", "100. debija" un daudzi citi.
Pilns Daugavas labā un kreisā krasta komandu sastāvs, spēļu laiki un pasākuma programma pieejama oficiālajā turnīra mājaslapā. Turnīru rīko sadarbībā ar divpadsmitkārtējo Latvijas čempionvienību "VEF Rīga", Rīgas valstspilsētas pašvaldību, Rīgas brīvostas pārvaldi un turnīra oficiāo apdrošinātāju – "Compensa Vienna Insurance Group".