Pieredzējušais Mārcis Vītols atgriežas Valmierā, Raivo Butirins - čempionē "VEF Rīga"
Latvijas basketbola klubu "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ir papildinājis Latvijas basketbolists Mārcis Vītols, piektdien pavēstīja Valmieras komanda. Tikmēr "VEF Rīga" atgriezies spēka uzbrucējs Raivo Butirins.
Iepriekšējo sezonu 33 gadus vecais Vītols pavadīja Itālijas B sērijas jeb pēc spēka trešās līgas komandā Lumecānes "Virtus", vidēji mačā laukumā pavadot 25,5 minūtes, gūstot 12,5 punktus un sakrājot 3,2 rezultatīvas piespēles.
"Par Vītolu jau esam runājuši pēdējās divas starpsezonas. Beidzot ir izdevies panākt vienošanos," saka kluba galvenais treneris Kaspars Vecvagars. "Tas ir spēlētājs, kurš darbojas komandas interesēs un ir stabila vērtība abos laukuma galos," uzsver treneris.
"Liels prieks atgriezties Latvijā un pievienoties Valmierai, kura man man pašam ir ļoti tuva un mīļa pilsēta. "Redzu, ka varam būt ļoti konkurētspējīga komanda visās līgās, kurās piedalīsimies," saka Vītols, paužot prieku par atgriešanos Valmieras klubā.
Vītols Valmieras komandu pārstāvēja 2014./2015.gada sezonā. Karjeras laikā Vītols Latvijā ir pārstāvējis arī "Latvijas Universitāti", "Ogri", "Ventspili" un "VEF Rīga", tās sastāvā 2020./2021.gada sezonā kļūstot par Latvijas čempionu, kā arī ārvalstu klubos - Ukrainas komandā "Odessa" un Igaunijas vienībās Tallinas "Kalev"/"Cramo" un "Keila".
Aizvadītajā sezonā valmierieši Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) pamatturnīru noslēdza piektajā vietā, bet izslēgšanas spēlēs nepārvarēja ceturtdaļfinālu. Latvijas Basketbola līgā (LBL) Valmieras komanda sasniedza pusfinālu, kur ar 1-3 piekāpās "VEF Rīga", bet cīņā par trešo vietu atzina "Rīgas zeļļu" pārākumu.
Tikmēr čempione "VEF Rīga" ziņo, ka "sastāvā gaidāmajā sezonā atgriezīsies latviešu spēka uzbrucējs Raivo Butirins, kurš iepriekšējā sezonā spēlēja Lisabonas "Benfica" komandas sistēmā Portugālē.
Aizvadītajā sezonā "Benfica" otrās komandas sastāvā Portugāles pēc spēka otrajā līgā Butirins vidēji spēlē guva 8,5 punktus un izcīnīja 8,2 atlēkušās bumbas, kā arī bloķēja 1,1 pretinieku metienu.
21 gadu vecais Raivo Butirins "VEF Rīga" rindās jau spēlēja no 2020. līdz 2024. gadam, četrreiz kļūstot par Latvijas čempionu un trīsreiz - par Latvijas kausa ieguvēju, kā arī 2021./2022. gada sezonā uzvarot Latvijas-Igaunijas Basketbola līgā. Butirins ir pārstāvējis Latvijas U‑16 un U‑20 jaunatnes izlases.
"VEF Rīga" aizvadītajā sezonā uzvarēja LIBL un Latvijas Basketbola līgā, kā arī izcīnīja Latvijas kausu.
