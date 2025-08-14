Mārtiņš Pluto "Tour of Denmark" individuālajā braucienā ierindojas 101. vietā
Latvijas riteņbraucējs Mārtiņš Pluto ceturtdien daudzdienu velobrauciena "Tour of Denmark" (UCI kat.2.Pro) trešajā posmā, kas bija individuālais brauciens, ieņēma 101. vietu.
Individuālajā braucienā uzvaru svinēja "Lidl-Trek" pārstāvis zviedrs Jākobs Sēderkvists, kurš finišēja 15 minūtēs un 28,08 sekundēs. Viņš par 5,89 sekundēm pārspēja beļģi Aleku Segartu ("Lotto"), bet uzvarēja komandas biedrs Dānijas riteņbraucējs Madss Pēdersens zaudēja 14,02 sekundes un bija trešais. Pluto ("Beat") finišā atpalika divas minūtes un 10,92 sekundes, kas deva 101.vietu
Kopvērtējumā pirmo vietu saglabā Pēdersens ("Lidl-Trek"), bet uz otro vietu pakāpies dānis Niklass Larsens ("BHS-PL Beton Bornholm"), kurš zaudē līderim desmit sekundes, Sēderkvists, piekāpjoties 34 sekundes, noslēdz labāko trijnieku. Pluto zaudē nepilnas 18 minūtes un ir 113.vietā. "Tour of Denmark" norisinās 35.reizi vēsturē, šogad sportistiem sacenšoties piecos posmos.