Fokerots/Bulgačs Eiropas U-22 čempionātu pludmales volejbolā iesāk ar uzvaru
Latvijas pludmales volejbolisti Kristians Fokerots un Olivers Bulgačs ceturtdien Austrijā notiekošajā Eiropas U-22 čempionātā pludmales volejbolā, C grupas pirmajā spēlē ar 2-0 (21:9, 21:9) pārspēja Skotijas pārstāvjus Evanu Ramziju un Koulu Tērnbulu.
Rīt grupas ietvaros Fokerots/Bulgačs tiksies ar slovākiem Dominiku Jančoku/Denisu Lapošu (19.), kā arī ar Lukasu Niemaieru un Boldižāru Borbeliju, kuri izsēti ar 14.numuru. Tikmēr H grupā Matīss Šalkovskis/Kārlis Jaundžeikars, kuri izlikti ar 25.numuru, pirmajā mačā ar 1-2 (21:19, 20:22, 12;15) zaudēja ar astoto numuru izsētajiem vāciešiem Juliānam Hikelam un Kallem Peiperam.
Rīt Latvijas duets spēkosies ar nīderlandiešiem Tomu Sonnevillu/Kvintenu Grenevoldu (9.) un Brentimu Bitiki/Platoru Fetahu (24.) no Kosovas.
Ar zaudējumiem čempionātu uzsāka abi Latvijas dāmu pāri - Līva Ēbere/Deniela Konstantinova un Paula Krieva/Aurēlija Kotāne. Ar trešo numuru izsētās Ēbere/Konstantinova C grupas pirmajā mačā ar 1-2 (21:15, 10:21, 14:16) piekāpās Polijas duetam Jūlija Kjelaka un Natālija Okla, kuras izliktas ar 30.numuru.
Toties otrajā spēlē Līva Ēbere/Deniela Konstantinova ar 2-0 (21:12, 21:7) pārliecinoši uzvarēja serbietes Adrianu Džurovu/Milicu Balaču (19.). Piektdien grupas noslēdzošajā mačā Ēbere/Konstantinova spēkosies ar ungārietēm Žofiju Vašvari/Stefāniju Floru Kunu (14.).
Savukārt D grupas pirmajā spēlē Krieva/Kotāne (29.) ar 0-2 (16:21, 15:21) zaudēja ar ceturto numuru izsētajām spānietēm Martai Karro Markesai de Akunjai un Sofijai Isuskisai. Otrajā cīņā duets ar 0-2 (15:21, 15:21) piekāpās Sārai Sinsalo/Esterei Hirvonenai (13.) no Somijas. Rītdien pēdējā grupas spēlē Latvijas pludmales volejbolistes tiksies ar Turcijas duetu Daga Okala/Su Šimdima (20.).