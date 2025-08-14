RFS bez diskvalificētā Ikaunieka cīnīsies par Eirokausu rudeni, "Riga" jāsaglabā pārsvars pret Izraēlas klubu
Šodien plkst. 18:00 un 20:30 Latvijas futbola Virslīgas klubi RFS un "Riga FC" aizvadīs Eirokausu kvalifikācijas spēles. RFS Somijā gaidāma atbildes spēle Eiropas līgas trešās kārtas ietvaros pret Somijas "KuPs", bet "Riga" Rumānijā Konferences līgas trešās kārtas ietvaros cīnīsies pret Jeruzalemes "Beitar". Abu spēļu tiešraides kanālā TV4.
Latvijas čempionvienība futbolā RFS šodien UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas trešās kārtas atbildes mačā viesosies pie Somijas čempiones Koupio "KuPS", un, ja uzvarēs divu spēļu summā, nodrošinās spēlēšanu vismaz Konferences līgas pamatturnīrā. Spēle sāksies plkst.18:00, tiešraidē to pārraidot kanālam TV4. Pagājušajā trešdienā Rīgā notikušajā spēlē RFS zaudēja ar 1:2.
Uzvarētāji divu spēļu summā nodrošinās vietu Eiropas līgas "play-off" kārtā, kurā pretiniece būs "Midtjylland" no Dānijas vai Norvēģijas vienība "Fredrikstad", pirmajā mačā ar 3:1 uzvarot dāņiem. "Play-off" kārtas uzvarētāji nodrošinās vietu Eiropas līgas pamatturnīrā jeb grupas turnīrā, bet zaudētāja spēlēs Konferences līgā. RFS pirms gada spēlēja Eiropas līgā, bet 2022./2023. gada sezonā - Konferences līgā.
Savukārt Eiropas līgas kvalifikācijas trešās kārtas zaudētāji cīnīsies Konferences līgas "play-off" kārtā, kurā pretiniece būs Hamrunas "Spartans" no Maltas vai Izraēlas klubs Telavivas "Maccabi". Pirmajā spēlē ar 2:1 uzvarēja "Maccabi".
RFS nepārvarēja UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas otro kārtu, divu maču summā ar 1:5 zaudējot Zviedrijas čempionei "Malmo". Pirms tam pirmajā kārtā rīdzinieki divu maču summā ar 2:0 pārspēja Tallinas "Levadia". Savukārt "KuPS" Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā ar 1:0 pārspēja Orhejas "Milsami" no Moldovas, bet otrajā kārtā ar 2:3 piekāpās Kazahstānas pagājušās sezonas labākajai komandai Almati "Kairat". Abas ir savu nacionālo čempionātu pašreizējās vicelīderes.
Arī atbildes mačā pret "KuPS" nevarēs palīdzēt Jānis Ikaunieks, kurš otrajā spēlē ar "Malmo" par nesavaldību nopelnīja sarkano kartīti. Viņš saņēmis trīs spēļu diskvalifikāciju. Tas nozīmē, ka bez Ikaunieka RFS būs jāspēlē arī nākamās kārtas (Eiropas vai Konferences līgas "play-off") pirmajā spēlē.
🗣️ “Mēs cīnāmies par grupu, kā minimums, tāpēc jāiet laukumā, jācīnās un jāatdod visi spēki.” Iemet aci mūsu pirmsspēles treniņā Kuopio, kā arī noklausies, ko par gaidāmo spēli saka Elvis Stuglis. pic.twitter.com/lk3f2VCUOO— FC RFS (@RFSDaily) August 13, 2025
Savukārt Latvijas vicečempione futbolā "Riga" šodien UEFA Konferences līgas kvalifikācijas trešās kārtas atbildes mačā Ploješti, Rumānijā spēlēs ar Izraēlas komandu Jeruzalemes "Beitar". Mačs sāksies plkst. 20.30 pēc Latvijas laika, un tiešraidē to varēs vērot kanālā TV4.
Pirms nedēļas Rīgā Latvijas klubs svinēja pārliecinošu uzvaru ar 3:0 un ir tuvu tam, lai spēlētu kvalifikācijas "play-off" fāzē. Zaudētājiem Eiropas kausu sezona būs beigusies. Pāra uzvarētājiem "play-off" pretī stāsies Prāgas "Sparta" vai Erevānas "Ararat-Armenia". Pirmajā mačā ar 4:1 pārliecinoši uzvarēja "Sparta". "Riga" otrās kārtas duelī ar 5:4 pieveica Gruzijas vienību "Dila", bet "Beitar" otrajā kārtā ar 7:3 pārspēja Melnkalnes klubu Nikšičas "Sutjeska".
Pērn rīdzinieki nepārvarēja Konferences līgas kvalifikācijas otro kārtu. "Beitar" pagājušajā sezonā nespēlēja Eirokausos, bet 2023. gadā piedzīvoja zaudējumu Konferences līgas kvalifikācijas otrajā kārtā. "Beitar", kas Izraēlas meistarsacīkstēs bija ceturtā, pirms deviņiem gadiem UEFA Eiropas līgas kvalifikācijas trešajā kārtā tikās ar Jelgavas komandu, divu maču summā uzvarot ar 4:1.
Jau ziņots, ka Konferences līgas kvalifikācijas pirmo kārtu nepārvarēja "Auda" un "Daugavpils". Aizvadītajā sezonā par Konferences līgas uzvarētāju kļuva Londonas "Chelsea", kas finālā ar 4:1 apspēlēja Seviljas "Real Betis".