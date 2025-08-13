Latvijas izlases kapteinis Kaspars Daugaviņš "Mogo" sastāvā spēlēs LHF kausa izcīņā
Latvijas hokeja izlases kapteinis Kaspars Daugaviņš ceturtdien Latvijas čempionvienības "Mogo"/RSU rindās dosies laukumā Latvijas Hokeja federācijas (LHF) prezidenta kausa izcīņas spēlē pret Latvijas U-20 kandidātu izlases "bordo" komandu, vēsta klubs.
"Mogo"/RSU pirmo spēli turnīrā "Inbox.lv" hallē aizvadīs plkst.19, bet pirms tam plkst.15.30 laukumā dosies Latvijas U-20 kandidātu izlases "baltā" komanda un "Liepāja".
Turnīrā piedalīsies divas Latvijas U-20 kandidātu izlases - "bordo" un "baltā", Somijas otrās pēc spēka - "Mestis" - līgas līgas klubs Turku TUTO, Latvijas čempioni "Mogo"/RSU, vicečempioni "Zemgale"/LBTU un "Liepāja".
Komandas tiks sadalītas pa divām apakšgrupām. Sākotnēji vienības izspēlēs mačus savu apakšgrupu ietvaros, bet pēc tam notiks cīņas par vietām. Visas spēles tiks aizvadītas "Inbox.lv" ledus hallē un tās varēs redzēt tiešraidē portālā "latvijashokejs.tv"
Vienā grupā spēlēs Latvijas U-20 izlases kandidātu "baltā" komanda, "Liepāja" un "Zemgale"/LBTU, kamēr otrā grupā spēkiem mērosies "bordo" komanda, TUTO un "Mogo"/RSU.
Turnīrs noslēgsies svētdien.
Pērn turnīrā piedalījās Latvijas U-20 kandidātu izlases - "bordo" un "baltā", Austrijas U-20 izlase, TUTO, kā arī diavas ASV Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) komandas Kāsltonas "Spartans" un Milvoki "Raiders". Par uzvarētājiem kļuva TUTO.