Latvijas volejbola izlase gandrīz ideālā sastāvā mēģinās tuvoties Eiropas čempionāta sasniegšanai
Latvijas vīriešu volejbola izlase šodien Eiropas čempionāta kvalifikācijas otrā apļa pirmajā spēlē viesosies pie Slovākijas. Mačs sāksies plkst. 20:00 pēc Latvijas laika, tiešraidē to translējot kanālam LTV7.
Latvijas volejbola izlase uz Slovākiju devās otrdien, lai trešdien Žilinā ar maču pret vietējo valstsvienību turpinātu Eiropas čempionāta kvalifikāciju. Komandas galvenais treneris Rainers Vasiļjevs stāsta, ka pamatspēlētāji, kurus viņš vēlējies redzēt komandā šajā atlases ciklā svarīgās spēlēs, dosies uz Slovākiju.
"Par to nebija grūti izlemt, jo jau no sākuma man galvā bija plāns, kuram ir jāuzņemas lielāka atbildība. Man tikai bija jāizšķiras par nelielām taktiskām niansēm, ja tādas būs vajadzīgas. Ideālais izlases sastāvs mums nebūs tikai cēlāju pozīcijā," Latvijas Volejbola federācija (LVF) citē Vasiļjeva stāstīto.
Vasiļjevs arī stāsta, ka volejbolistu sportiskā forma ar katru dienu kļūst labāka. "Redzēju progresu pagājušajā nedēļā, un es teiktu, ka, salīdzinot nedēļas sākumu un beigas, tā bija liela starpība. Un mums bija patiešām labas un vērtīgas spēles Igaunijā. Fiziskajā ziņā, manuprāt, komanda ir labā kondīcijā, un esam gatavi atlases turnīram," uzsver Vasiļjevs.
Raksturojot pretinieku, treneris uzsver, ka Slovākijas izlasē šobrīd ir 38 gadus vecais cēlājs Jurajs Zatko, kurš komandā nav bijis daudzus gadus. Tāpat pretinieku komandā, visticamāk, nebūs diagonālā spēlētāja Patrika Lamaneca, kurš nepiedalījās šīs vasaras pārbaudes spēlēs. "Tādā gadījumā pretiniekiem vēl ir jāizvēlas diagonālais spēlētājs, bet viņu uzbrukuma līderi ir pieredzējušie otrā tempa uzbrucēji Jakubs Ihnāts un Jūliuss Firkaļs, kuri ir spēlējuši visu vasaru un arī pagājušajā gadā bija svarīga Slovākijas izlases daļa," par trešdienas pretiniekiem saka Vasiļjevs.
Slovāki atlases pirmā riņķa spēlē pērn Jelgavā tika pieveikti ar 3-1 (25:23, 21:25, 26:24, 25:21), kosoviešus izbraukumā izdevās pārspēt ar 3-0 (25:14, 25:19, 25:17), bet abu pretinieku savstarpējā spēlē ar 3-0 (25:21, 25:14, 25:9) pārāki bija slovāki. Otro riņķi slovāki sāka ar 3-0 (25:20, 25:14, 25:13) uzvaru Kosovā. Panākums pret Slovākiju ļautu Latvijai tuvoties Eiropas čempionāta sasniegšanai - uzdevumu, ko nesen paveica sieviešu izlase.
Latvijas izlase Eiropas meistarsacīkšu kvalifikācijas turnīra G grupā pēc ar sešiem punktiem divās spēlēs ieņem pirmo vietu, Slovākijai ir seši punkti trīs cīņās, bet Kosova pie punktiem trīs mačos nav tikusi un uz iekļūšanu finālturnīrā vairs nepretendē. Latvijas volejbolisti ar slovākiem tikās arī šīs sezonas Eiropas Zelta līgas cīņā, Spānijā piekāpjoties slovākiem ar 1-3 (25:15, 20:25, 23:25, 23:25).
Latvijas izlase pārbaudes mačos Tallinā ar 3-1 pieveica Igaunijas izlasi un ar 0-4 piekāpās mājiniekiem. Slovāki ir aizvadījuši trīs pārbaudes spēles ar Čīles volejbolistiem, visās uzvarot - divreiz trīs setos un vienreiz četros setos.
Latvijas izlases galvenajam trenerim Raineram Vasiļjevam izlasē asistē treneri Raimonds Liniņš, Aivis Kokins un Raigo Kodress, fizioterapeiti Kristaps Blitsons, Artūrs Tilgass un Monta Kalvāne, ārste Lolita Kalniņa-Havraneka un menedžere Jekaterīna Ņikitina.
EČ finālturnīram kvalificēsies septiņu grupu uzvarētāji, kā arī pieci labākie otro vietu ieguvēji. 24 komandu EČ finālturnīrs norisināsies Bulgārijā, Itālijā, Rumānijā un Somijā.
Latvijas izlases sastāvs mačam ar Slovākiju:
cēlāji - Jānis Jansons (Jēkabpils "Lūši") un Edvīns Viguls ("Robežsardze"/"Rīga"), Deniss Petrovs (Ļvivas "Barkom-Kažaņi", Ukraina);
pirmā tempa spēlētāji - Jēkabs Dzenis (Bleiburgas "Aich/Dob", Austrija), Gustavs Freimanis (Galacas "Municipal Arcada", Rumānija), Toms Švans ("Parnu", Igaunija);
otrā tempa spēlētāji - Jānis Eduards Medenis (Varnas "Černo More", Bulgārija Bulgārija), Armands Rokjāns (Jēkabpils "Lūši"), Kristaps Šmits (Radomas "Enea Czarni", Polija), Toms Vanags ("Robežsardze"/"Rīga");
diagonālie spēlētāji - Hermans Egleskalns (Paleo Faliro "Floisvos", Grieķija), Renārs Pauls Jansons (Karlovi Varu ČEZ, Čehija);
"libero" spēlētāji - Kaspars Kronbergs ("Robežsardze"/"Rīga"), Romāns Saušs (Kījervi "Kyky", Somija).