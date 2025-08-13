Aļona Ostapenko sāk vareni, bet beigās izstājas no prestižā Sinsinati turnīra
Par Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko otrdien piedzīvoja zaudējumu prestižā Sinsinati "WTA 1000" turnīra trešajā kārtā.
Latvijas spēcīgākā tenisiste Ostapenko (WTA 30.) cīņā par vietu astotdaļfinālā ar 6-1, 3-6, 4-6 piekāpās Lučijai Brondzeti (WTA 61.) no Itālijas.
Itālijas tenisiste bija labāka netveramās servēs (10 pret 5) un Ostapenko pieļāva vairāk dubultkļūdu (11 pret 2). Pirmās serves precizitāte augstāka bija Latvijas tenisistei (64% pret 45%), bet izcīnīto punktu skaits pie pirmās serves augstāks bija Brondzeti (73% pret 71%). Latvijas pirmā rakete šajā mačā izmantoja 50% (4 no 8) breikbumbu, bet itāliete - 40% (4 no 10). Kopējo punktu skaita ziņā Ostapenko bija pārāka (85 pret 79). Par iekļūšanu trešajā kārtā Ostapenko nopelnīja 65 punktus WTA rangā.
Jau vēstīts, ka no pirmās kārtas ar 23.numuru izsētā Ostapenko bija brīva, bet otrajā kārtā viņas pretiniece kolumbiete Kamila Osorio traumas dēļ laukumā neizgāja. Tikmēr Brondzeti pirmajā kārtā ar 6-7 (6:8), 6-2, 7-6 (8:6) pārspēja ķīnieti Džu Linu (WTA 301.), bet otrajā kārtā ar 6-3, 1-6, 6-4 pieveica turnīra 15.raketi Darju Kasatkinu (WTA 17.) no Austrālijas.
Spēlētājas savā starpā līdz šim bija tikušās vienu reizi - 2022. gada Francijas atklātā čempionāta pirmajā kārtā Ostapenko bija pārāka ar 6-4, 6-1. Ostapenko pārī ar Barboru Krejčīkovu no Čehijas vēl turpinās sacensības dubultspēļu turnīrā, kur šovakar viņai paredzēts ceturtdaļfināla mačs pret turnīra ceturto pāri, kurā spēlē krieviete Veronika Kudermetova un Beļģijas tenisiste Elīze Mertensa.
Kā jau ziņots, otra Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova (WTA 276.), kura WTA rangā ir 267.vietā, otrās kārtas mačā ar 4-6, 6-0, 3-6 zaudēja amerikānietei Ešlinai Krīgerei (WTA 35.). Turnīrs Sinsinati norisinās cietā seguma kortos. Pērn par tā uzvarētāju kļuva ranga līdere baltkrieviete Arina Sabaļenka, kura finālā ar 6-3, 7-5 pārspēja Džesiku Pegulu no ASV.