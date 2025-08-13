Latvijas čempionei hokejā pievienojas četru pasaules čempionātu dalībnieks Bičevskis
Pieredzējušais latviešu centra uzbrucējs Māris Bičevskis pievienojies pēdējo divu gadu Latvijas čempionei hokejā "Mogo"/RSU, vēsta klubs.
34 gadus vecais Bičevskis iepriekšējās divas sezonas pavadīja Slovēnijas komandā Ļubļanas "Olimpija", kas kopā ar Austrijas, Itālijas un Ungārijas vienībām spēkojās ICE līgā. Šajās sezonās viņš divreiz kļuva par Slovēnijas čempionu. Aizvadītajā sezonā latvietis 37 mačos guva četrus vārtus un atdeva 11 rezultatīvas piespēles.
Pirms tam Bičevskis piecas sezonas pēc kārtas spēlēja Čehijā, kur pārstāvēja Hradeckrālovas un Mlada Boleslavas klubus, bet pirms došanās leģionāra gaitās viņš spēlēja Rīgas "Dinamo". Karjeras laikā Bičevskis veselos četros pasaules čempionātos spēlējis Latvijas izlases rindās, vienīgos vārtus gūstot 2015. gadā izdzīvošanas mačā pret Kazahstānu.
Iepriekšējā sezonā par čempioniem ceturto reizi kļuva "Mogo"/RSU hokejisti, kuri finālsērijā ar 4-1 pārspēja "Zemgale"/LBTU komandu.
Mogo/RSU pievienojies Māris Bičevskis, kurš spēlējis Rīgas Dinamo un pārstāvējis Latviju četros pasaules čempionātos. Pēdējās divas sezonas Māris spēlēja Ļubļanas Olimpija komandā. Lai daudz golu Mogo/RSU kreklā! pic.twitter.com/uJIXIBkA2o— HK Mogo (@hkmogo) August 12, 2025