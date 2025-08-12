U-18 izlases zvaigzne Anna Liepiņa pievienojas Lietuvas vicečempionēm “Neptūnas”
Latvijas U-18 basketbola izlases līdere Anna Liepiņa karjeru turpinās FIBA Eirokausā spēlējošajā Lietuvas komandā Klaipēdas "Neptūnas", vēsta klubs.
Šovasar notikušajā Eiropas U-18 čempionātā Liepiņa septiņos mačos vidēji guva 16,4 punktus un bija turnīra trešā rezultatīvākā spēlētāja. Liepiņa bija arī otrā precīzākā metienos no spēles un divpunktu metienos, realizējot tos attiecīgi ar 55,4% un 56,1% precizitāti.
Tāpat Liepiņa bija otra labākā cīņā zem groziem ar vidēji 9,3 atlēkušajām bumbām spēlē. Latvieta šajās meistarsacīkstēs no visām basketbolistēm sakrāja visvairāk "double-double" - četrus. Ar caurmērā 19,9 efektivitātes koeficienta punktiem viņa dalīja otrās produktīvākās spēlētājas godu.
Iepriekšējā sezonā 18 gadus vecā centra spēlētāja Liepiņa "TTT Rīga" rindās Baltijas līgā vidēji 21 minūtē guva 7,1 punktu, izcīnīja 6,1 atlēkušo bumbu un bloķēja 1,2 metienus. Daugavpils basketbola audzēkne pirms tam spēlēja dzimtās pilsētas komandās.
Lietuvas vicečempionu "Neptūnas" nākamajā sezonā pārstāvēs arī Kate Vilka. "Neptūnas" izcīnīja sudrabu gan Baltijas līgā, gan Lietuvas čempionātā.