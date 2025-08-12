"Fenerbahce" apstādina "Feyenoord" un turpina cīņu Čempionu līgā
Turcijas futbola klubs Stambulas "Fenerbahce" otrdien UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas trešajā kārtā apturēja Nīderlandes vienību Roterdamas "Feyenoord".
Žuzē Mourinju vadītā "Fenerbahce" Robina van Pērsija stūrēto "Feyenoord" mājās uzvarēja ar 5:2 (2:1) un divu maču summā bija pārāka ar 6:4.
Nīderlandes kluba pārsvars divu spēļu summā vienubrīd bija 3:1, taču "Fenerbahce" futbolistu guva četrus bezatbildes vārtus. Angļu aizsargs Ārčijs Brauns mājiniekiem guva vienus vārtus un piespēlēja vēl divos komandas biedru vārdu guvumos.
Citā spēlē graujošu uzvaru svinēja "Copenhagen", kas divu skandināvu komandu duelī mājās ar 5:0 (2:0) uzveica "Malmo" un summā panāca 5:0.
Divus vārtus guva Roberts Silva, bet viens vārtu guvums un divas piespēles bija Mohamedam Eljunusi.
Malmes vienība iepriekšējā kārtā uzvarēja Latvijas čempioni RFS.
Pamatturnīra sasniegšanai nepieciešams pārvarēt trīs kvalifikācijas kārtas un "play-off" kārtu.