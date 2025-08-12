Ar jaunu dalībnieku rekordu gaidāms ikgadējais Alfrēda Kraukļa piemiņas turnīrs basketbolā
Alfrēda Kraukļa piemiņas basketbola turnīrā, kas norisināsies šajā nedēļas nogalē, būs jauns dalībnieku rekords un pirmo reizi tajā piedalīsies pieaugušie amatieri un veterāni.
Alfrēda Kraukļa piemiņas basketbola turnīrs šogad risināsies no 14. līdz 17. augustam vairāk kā 20 dažādās sporta zālēs Rīgā. Vēsturē 33. turnīrs sasniedzis jaunu dalībnieku rekordu - 223 komandas no astoņām valstīm. Baltijā lielākais bērnu un jauniešu basketbola turnīrs šogad pulcēs vairāk nekā 3500 jauno basketbola censoņu - puišus un meitenes vecumā no 9 līdz 18 gadiem. Sacensības notiks deviņās dažādās vecuma grupās gan meitenēm, gan zēniem.
Šogad turnīrā pirmo reizi būs arī pieaugušo amatieru un "50+" vecuma veterānu grupas, kas pulcēs aptuveni vēl ap 200 dalībnieku. Turnīrā piedalīsies komandas no Latvijas, Lietuva, Igaunijas, Somijas, Zviedrijas, Lielbritānijas, Polijas un Ukrainas. Ukraiņu bērnu dalību turnīrā finansiāli atbalsta "Latvijas Finieris". Startēs arī apvienotā Eiropas komanda, kurā būs dalībnieki no Francijas, Spānijas un citām valstīm.
Prasmes laukumā slīpēs ne tikai jaunie basketbolisti, bet arī spēļu apkalpes dalībnieki - turnīrā strādās vairāk nekā 150 tiesneši un sekretariāta darbinieki, kas rūpēsies par godīgu spēļu norisi un statistikas apkopošanu.
Visas turnīra spēles no vairāk kā 20 sporta zālēm Rīgā būs redzamas turnīra oficiālajā "YouTube" kontā "akcup_official". Tāpat, kā pēdējos gados ierasts, puišu divu vecāko vecumgrupu zelta finālspēles tiks translētas tiešraidē kanālā TV24. Pirmo reizi tiks translētas arī meiteņu komandu finālspēles, kas būs redzamas bezmaksas virszemes apraidē televīzijas kanālā "Radio SWH TV". Visas turnīra spēles ikviens var apmeklēt bez maksas. Ar visām norises vietām un spēļu rezultātiem var iepazīties turnīra mājaslapā "akcup.lv".
Pirmais Alfrēda Kraukļa piemiņas basketbola turnīrs notika 1992. gada novembrī. Tajā piedalījās kopumā 46 komandas sešās puišu vecuma grupās no piecām valstīm - Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Ukrainas un Krievijas. Kopš 25. turnīra sacensībās piedalās arī meiteņu komandas. Gadu gaitā turnīrs kļuvis par vienu no lielākajiem bērnu basketbola turnīriem Baltijā.