"Mans pirmais lielais pirkums bija brīvība!" Kristers Gudļevskis stāsta par ātro kredītu gūstu un kā atpirkās no Rīgas "Dinamo"
Viesojoties raidierakstā pie Valtera Vestmaņa, Latvijas hokeja izlases vārtsargs Kristers Gudļevskis komentēja finansiālos izaicinājumus karjeras sākumā un to, kā tērējis 100 tūkstošu saņemtu līguma parakstīšanas bonusu no NHL komandas Tampabejas "Lightning".
33 gadus vecais Kristers Gudļevskis hokejā uzmirdzēja 2012. gada pasaules čempionātā, kad veiksmīgi aizstāja traumēto Edgaru Masaļski. Četrās spēlēs viņš vidēji atvairīja 92,5% metienus un ielaida 2,22 ripas, palīdzot Latvijai noturēties elites divīzijā. 2013. gada NHL draftā viņu ar 124. numuru izraudzījās Tampabejas "Lightning", un NHL viņš uzspēlēja vien trijās spēlēs. Pēdējās divās sezonās Gudļevskis atzīts par Vācijas augstākās līgas labāko vārtsargu un bija pirmais numurs 2025. gada pasaules čempionātā (sešās spēlēs 2,85 ielaisti vārti un 87,6% atvairīti metieni).
Viesojoties Valtera Vestmaņa raidierakstā viņš detalizētāk stāstījis par savu finanšu situāciju hokejista karjeras pirmsākumos. Tad viņš atradies parādu gūstā, jo, lai varētu piepildīt sapni par profesionālo hokejistu, aizņemies naudu ātrajos kredītos. Kad pienācis atmaksas termiņš, ne vienmēr Gudļevskim bijusi nauda, ko atdot. "Bija opcija tos pagarināt uz mēnesi. Kad man kaut kāda alga ienāca, tā puse aizgāja vienkārši pagarinot to kredītu. Atceros, ka toreiz vasarā sākām dzīvot kopā ar draudzeni. Viņai to neteicu, taču dzīvojām uz absolūtāko minimumu." Gudļevskis atceras, ka izbraukumos nav devies citiem līdz iegādāties, piemēram, saldējumu, bet kādā reizē, kad sieva viņam lūgusi parūpēties par vakariņām, viņš lūdzis izvēlēties starp pelmeņiem un vārītiem cīsiņiem.
No 2010. līdz 2013. gadam Gudļevskis atradās Rīgas "Dinamo" sistēmā, pirmos divus gadus spēlējot jaunatnes līgas klubā HK "Rīga". "Viens veids, kā pelni naudu, ir spēlējot hokeju. Acīmredzot bija jāsāk ķert ripas. To, ko varēju darīt, ir iet uz treniņu un cīnīties par katru ripu. Šādi sešus mēnešus notrenējos, un uzreiz sezona labi aizgāja. Ja tās sākumā pēc statistikas biju pēdējais, tad ap janvāri komandas biedrs man teica, ka esmu pirmais pēc atsistajiem metieniem." Labais sniegums ļāvis viņam nonākt Rīgas "Dinamo", kur jau bijuši krietni lielāki atalgojumi. 2012./2013. gada sezonā viņš komandā nospēlēja divus mačus, taču ar to tas viņam ļāvis nomaksāt ātros kredītus. "Atceros to dienu. Sieva gāja dušā, un es no viņas paņēmu datoru. Viss, ko nopelnīju, aizgāja parādos, taču beidzot biju tos atmaksājis. Biju brīvs!"
Pēc draftēšanas NHL Gudļevskis noslēdza trīs gadu debitanta līgumu ar "Lightning" par 1,83 miljoniem dolāru (1,57 miljoni eiro). Noslēgšanas brīdī viņam samaksāja 100 tūkstošu dolāru bonusu (86 tūkstoši eiro). "Es pirms pusgada biju mīnus piecas algas parādos, bet tagad man saka, ka viss, kas jāizdara, šeit jāuzliek paraksts un man atskaita uzreiz 100 tūkstošus." Gudļevskis atminas, ka uzreiz devies pie Rīgas "Dinamo", sakot, ka komandā vairs nespēlēšot. "Atspēru ar kāju durvis vaļā un saku, ka braukšu uz ASV. Lai arī teica, lai palieku "Dinamo", tajos brīžos viņi nedeva spēlēt jaunajiem un man bija doma, ka mani nomarinēs kā otro pec spēļu prakses. Labi, naudu es pelnītu, bet pēc tam mani izmetīs miskastē. Atbildēju, ka braukšu prom. Man teica, ka ir jāsakārto formalitātes. Šķiet, ka toreiz prasīja 30 tūkstošus. Tie cipari bija kaut kāds kosmoss! Ja tu jautā, kas ir mans pirmais lielais pirkums? Nopirku sev brīvību."
2018. gadā Gudļevskis gan atgriezās "Dinamo", kurā nospēlēja vienu pilnu sezonu, kā arī iesāka 2019./2020. gada. Pēc tam viņa ceļi veda uz Vāciju, Slovākiju, Austriju un Zviedriju, pēc kā viņš ieguvis uzticību Brēmerhāfenes "Fischtown Pinguins". Tajā viņš plāno spēlēt trešo sezonu.