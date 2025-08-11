Londonas "Crystal Palace" divas reizes atspēlējas un dramatiskā mačā pirmo reizi izcīna Anglijas Superkausu
Pateicoties vārtsarga Dīna Hendersona sniegumam, Londonas "Crystal Palace" svētdien uzvarēja Anglijas "Community Shield" mačā jeb Superkausā.
Vemblija stadionā notikušajā mačā šī gada Anglijas kausa ieguvēji "Crystal Palace" pamatlaikā spēlēja neizšķirti 2:2 (1:2) ar Premjerlīgas čempioni "Liverpool", bet pēcspēles 11 metru sitienu sērijā, kurā Hendersons atvairīja divus sitienus, bija pārāki ar 3:2.
Jau spēles ceturtajā minūtē ar zemu sitienu no soda laukuma robežas liverpūliešus vadībā izvirzīja Igo Ekitikē. Nedaudz vēlāk uz "Liverpool" vārtiem tika nozīmēts 11 metru soda sitiens, kuru 17. minūtē realizēja Žans Filips Mateta, bet pēc četrām minūtēm Džeremijs Frimpongs ar ļoti sarežģītu sitienu atguva Anglijas čempioniem vadību. Zīmīgi, ka abi "Liverpool" vārtu guvēja aizvadīja savas pirmās oficiālās spēles jaunās komandas rindās. Otrajā puslaikā, kad līdz pamatlaika beigām bija palikušas 13 minūtes, Ismaels Sarrs panāca 2:2.
Pēcspēles sitienu ievadā Mohameds Salāhs raidīja bumbu pāri pārliktnim, bet Mateta ieguva londoniešiem vadību. No nākamajiem trīs "Liverpool" sitieniem Hendersons atvairīja Aleksisa Makalistera un Hārvija Eliota raidījumus. Titulu "Crystal Palace" komandai atnesa uz maiņu nākušā Džastina Devenija precīzais sitiens.
"Crystal Palace" Anglijas Superkausā uzvarējusi pirmo reizi vēsturē. Jaunā premjerlīgas sezona sāksies piektdien ar "Liverpool" un "Bournemouth" dueli "Anfield" stadionā.