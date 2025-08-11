Pretinieces traumas dēļ Ostapenko bez cīņas iekļūst prestižā Sinsinati "WTA 1000" turnīra trešajā kārtā
Latvijas tenisiste Aļona Ostapenko svētdien bez cīņas sasniedza prestižā Sinsinati "WTA 1000" turnīra trešo kārtu.
Ostapenko otrajā kārtā bija jātiekas ar kolumbieti Kamilu Osorio, taču pretiniece guvusi vēdera muskuļu savainojumu un izstājusies no turnīra. Latvijas pirmā rakete Ostapenko WTA rangā ir 30. vietā un šajā turnīrā saņēmusi 23. numuru. Osorio ir ranga 56. vietā. Ar Osorio Latvijas tenisiste līdz šim WTA tūrē nav tikusies, taču pērn viņas spēkojās Parīzes olimpisko spēļu turnīra pirmajā kārtā, kurā pārāka bija kolumbiete. Ostapenko no pirmās kārtas bija brīva, bet Osorio ar rezultātu 7-5, 1-6, 6-4 pārspēja japānieti Mojuku Učidžimu (WTA 89.).
Pēc aprīlī izcīnītās uzvaras Štutgartes "WTA 500" turnīrā sezonas turpinājums Ostapenko bijis nestabils un nevienā no turnīriem viņa nav guvusi vairāk par divām uzvarām. Arī Osorio kopš aprīļa, kad uzvarēja Bogotas "WTA 250" turnīrā, nav spējusi parādīt stabilu sniegumu un vienubrīd viņai bija piecu zaudējumu sērija. Ostapenko šosezon uzvarējusi 17 no 32 spēlēm, savukārt Osorio bilance ir līdzīga (16-14).
Trešajā kārtā Ostapenko tiksies ar 15. numuru izsēto Austrālijas tenisisti Darju Kasatkinu (WTA 17.) vai itālieti Lučiju Brondzeti (WTA 61.). Turnīrs Sinsinati norisinās cietā seguma kortos.