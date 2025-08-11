Latvijas U-16 basketbolisti uzvar savā apakšgrupā un uzzina astotdaļfināla pretinieci
Latvijas U-16 vīriešu basketbola izlase svētdien Gruzijā Eiropas U-16 čempionāta A divīzijas turnīrā izcīnīja trešo panākumu.
D grupas spēlē Latvijas basketbolisti ar 92:82 (26:20, 10:19, 29:17, 27:26) uzvarēja Rumāniju. Gustavs Vilcāns ar 17 punktiem bija rezultatīvākais Latvijas izlasē, Luka Hlebovickis un Markuss Ķesteris guva vēl 12 punktus, kamēr Markuss Jahovičs pievienoja 11 punktus. Starp pretiniekiem ar 19 gūtajiem punktiem izcēlās Davids Aleksandru Kovačs.
Piektdien pirmajā spēlē latvieši atspēlēja 17 punktu deficītu un ar 74:68 pieveica Grieķiju, bet sestdien ar 70:49 pārspēja Itāliju. Pēc trīs spēļu kārtām Latvija ar trīs panākumiem ieņēma pirmo vietu D grupā. Astotdaļfinālā Latvijas basketbolisti cīnīsies ar C grupas vājāko vienību Gruziju, kas ir arī šī turnīra mājiniece. Abas komandas savstarpēji spēkojās pirms turnīra, abos pārbaudes mačos uzvarot Latvijai (76:47, 84:55).
Gatavojoties Eiropas čempionātam, Latvijas basketbolisti Baltijas kausā ar 97:59 sagrāva Igauniju, ar 90:60 apspēlēja Ukrainu un ar 84:69 pārspēja Lietuvu, ieņemot turnīrā pirmo vietu. Citās pārbaudes spēlēs pirms Baltijas kausa latvieši ar 68:87 zaudēja vienaudžiem no Turcijas, divreiz uzvarēja jau minēto Gruziju, turnīrā Madridē ar 47:86 piekāpās mājiniekiem, ar 55:62 - Francijas kadetiem un ar 96:46 pārspēja Vācijas komandu.
Galvenajam trenerim Edijam Šleseram izlasē palīdz Vairis Pusaudzis un Kaspars Vecvagars.
Latvijas U-16 basketbola izlases sastāvs:
Nils Krastiņš (Bertānu Valmieras BS), Tomass Latiševs, Markuss Jahovičs (abi - RBS/"Basketbola klase"), Kristofers Fibigs (RBS/"Jugla"), Luka Alekss Hlebovickis (BS "Ogre"), Ronijs Darels Jeromanovs (Mārupes NSS), Bendžamins Jānis Beruē ("McKinney Boyd"/"AB Elite", ASV), Emīls Pāvils Pogiņš (RBS/DSN - Seviljas "Real Betis", Spānija), Roberts Valdis Bērziņš, Emīls Steckis (abi - Liepājas SSS), Gustavs Vilcāns ("Ogres BS" - Dubai, AAE), Markuss Ķesteris (Mārupes NSS - "Stella Azurra", Itālija).