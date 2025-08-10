RFS sagrauj “Super Novu”
Turnīra vicelīdere RFS svētdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 26 .kārtas noslēdzošajā mačā tika pie drošas uzvaras.
RFS mājās ar 4:0 (3:0) guva panākumu pār "Super Nova", izcīnot astoto uzvaru pēc kārtas. Mājiniekus 16.minūtē vadībā izvirzīja Stefans Paničs, desmit minūtes vēlāk pārsvaru dubultoja Jānis Ikaunieks, un vēl desmit minūtes vēlāk 3:0 panāca Dāvis Ikaunieks, abos Ikaunieku vārtos pie rezultatīvas piespēles tiekot Petram Marešam.
Otrā puslaika vidū ar precīzu sitienu izcēlās arī Marešs, kurš guva RFS ceturtos vārtus pēc Jāņa Ikaunieka piespēles. Pamatlaika izskaņā vienīgos vārtus mačā izdevās gūt arī "Super Nova" futbolistiem, kad 87.minūtē mājinieku vārtos bumbu raidīja Kristers Čudars.
Pārbaudes spēlē janvārī RFS uzvarēja "Super Nova" komandu ar 7:0, bet virslīgas mačos - divreiz ar 2:1. Sestdien "Liepāja" mājās ar 2:1 pārspēja "Daugavpili", bet "Metta" futbolisti Jūrmalā spēlēja 2:2 ar "Jelgavu". Svētdien dienas pirmajos mačos "Riga" savā laukumā ar 2:0 apspēlēja "Grobiņu" un "Tukums 2000" ar 1:0 guva panākumu pār "Audu".
26 mačos 67 punkti ir "Riga" un 64 punkti - RFS vienībai, bet "Liepāja" ir sakrājusi 44 punktus. "Auda" vienībai ir 37 punkti, 34 punkti ir "Daugavpilij" un 28 punkti - "Jelgavas" futbolistiem. 24 punkti ir "Tukums 2000" vienībai, 23 punkti - "Super Nova", bet 21 punkts - Metta" komandai, kamēr pēdējā pozīcijā ar 20 punktiem atrodas "Grobiņa".
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles. Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.