Pārliecinošs otrais sets neglābj Sevastovu no zaudējuma Sinsinati
Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova svētdien prestižajā Sinsinati "WTA 1000" turnīrā vienspēļu sacensībās piedzīvoja zaudējumu otrajā kārtā.
Sevastova, kura WTA rangā ir 267. vietā, otrās kārtas mačā ar 4-6, 6-0, 3-6 zaudēja amerikānietei Ešlinai Krīgerei (WTA 35.).
Pirmā seta izskaņā Sevastova zaudēja divos savas serves geimos, kas ļāva tikt pretiniecei pie panākuma ar 6-4, bet otrajā setā latviete spēlēja pārliecinoši un bija pārāka ar 6-0.
Pirms trešā seta bija medicīniskais pārtraukums, kuru pieprasīja Sevastova, taču mačs neilgi pēc tam atsākās. Seta ievadā Sevastova izvirzījās vadībā ar 2-1, taču turpinājumā amerikāniete uzvarēja divos latvietes serves geimos un panāca 5-2.
Nākamajā geimā Krīgere neizmantoja trīs mačbumbas un pārāka bija Sevastova (3-5). Arī sekojošajā geimā Latvijas tenisiste atspēlēja trīs mačbumbas, bet ar ceturto mēģinājumu Krīgere tika pie uzvaras ar 6-3.
Par otrās kārtas sasniegšanu Sevastova nopelnījusi 35 WTA vienspēļu ranga punktus. Pirmās kārtas spēlē Sevastova ar 6-4, 6-7 (6:8), 6-1 pārspēja ASV tenisisti Eminu Bektasu (WTA 301.), bet Krīgere no pirmās kārtas bija brīva.
Sevastova turnīrā piedalās pateicoties īpašajam rangam, kas ir spēkā no laika pirms maternitātes atvaļinājuma vai ilgstošām veselības problēmām. Pirms došanās uz Sinsinati viņa spēlēja Monreālas "WTA 1000" turnīrā, kurā sasniedza astotdaļfinālu pēc uzvaras pār planētas ceturto raketi amerikānieti Džesiku Pegulu. Krīgere šosezon pirmo reizi karjerā izcīnīja uzvaru pār pirmā desmitnieka tenisisti un rangā sasniedza rekordaugsto 29.vietu.
Svētdien vēl Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko, kura WTA rangā ir 30.vietā un šajā turnīrā saņēmusi 23.numuru, otrās kārtas mačā stāsies pretī kolumbietei Kamilai Osorio (WTA 56.). Šī spēle sāksies ne ātrāk par plkst.21 pēc Latvijas laika.
Ar Osorio Latvijas tenisiste līdz šim WTA tūrē nav tikusies, taču pērn viņas spēkojās Parīzes olimpisko spēļu turnīra pirmajā kārtā, kurā pārāka bija kolumbiete.
Ostapenko no pirmās kārtas bija brīva, bet Osorio ar rezultātu 7-5, 1-6, 6-4 pārspēja japānieti Mojuku Učidžimu (WTA 89.).
Pēc aprīlī izcīnītās uzvaras Štutgartes "WTA 500" turnīrā sezonas turpinājums Ostapenko bijis nestabils un nevienā no turnīriem viņa nav guvusi vairāk par divām uzvarām. Arī Osorio kopš aprīļa, kad uzvarēja Bogotas "WTA 250" turnīrā, nav spējusi parādīt stabilu sniegumu un vienubrīd viņai bija piecu zaudējumu sērija.
Ostapenko šosezon uzvarējusi 17 no 32 spēlēm, savukārt Osorio bilance ir līdzīga (16-14). Trešajā kārtā šīs spēles uzvarētāja tiksies ar 15.numuru izsēto Austrālijas tenisisti Darju Kasatkinu (WTA 17.) vai itālieti Lučiju Brondzeti (WTA 61.). Turnīrs Sinsinati norisinās cietā seguma kortos.