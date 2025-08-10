"Riga" un "Tukums 2000" futbola virslīgas mačos tiek pie panākumiem
"Riga" un "Tukums 2000" svētdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 26. kārtas mačos izcīnīja uzvaras.
"Riga" savā laukumā ar 2:0 (0:0) apspēlēja "Grobiņu". Laukuma saimnieki varēja izvirzīties vadībā jau 11. minūtē, taču Marko Regžas izpildītais 11 metru soda sitiens nebija precīzs. Otrā puslaika ievadā pēc spēlētām deviņām minūtēm Regža tomēr spēja panākt 1:0 mājinieku labā, gūstot vārtus pēc Gotjē Mankendā piespēles.
Mača turpinājumā 76. minūtē "Riga" dubultoja pārsvaru, kad viesu vārtsargu pārspēja Antoni Kontrerass. Šosezon iepriekšējās abās spēlēs ar 3:0 un 2:0 pārāki bija rīdzinieki.
Savukārt "Tukums 2000" mājās ar 1:0 (1:0) pārspēja "Audu". Vienīgie vārti mačā tika gūti 44.minūtē, kad "Audas" vārtos bumbu nogādāja Maksims Derkačs.
Šosezon pirmajās divās savstarpējās virslīgas spēlēs ar 2:0 un 4:2 ir uzvarējusi "Auda". Svētdien vēl RFS savā laukumā tiksies ar "Super Nova" komandu. Sestdien "Liepāja" mājās ar 2:1 pārspēja "Daugavpili", bet "Metta" futbolisti Jūrmalā spēlēja 2:2 ar "Jelgavu". 26 mačos 67 punkti ir "Riga" un 61 25 spēlēs punkts - RFS vienībai, bet "Liepāja" ir sakrājusi 44 punktus 26 cīņās. "Auda" vienībai ir 37 punkti, 34 punkti ir "Daugavpilij" un 28 punkti - "Jelgavas" futbolistiem. 24 punkti 26 spēlēs ir "Tukums 2000" vienībai, 25 cīņās 23 punkti - "Super Nova", bet 21 punkts 26 mačos - Metta" komandai, 20 punktus 25 spēlēs sakrājot "Grobiņai".
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles. Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.