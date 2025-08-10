Latvijas U-20 basketbolistes izcīna uzvaru pār Slovēniju
Latvijas U-20 sieviešu basketbola izlase svētdien Portugālē izcīnīja 11. vietu Eiropas U-20 čempionāta mačā.
Latvijas basketbolistes ar rezultātu 79:74 (17:16, 19:26, 14:21, 29:11) pārspēja Slovēniju, uzvaru nodrošinot ar rezultatīvu sniegumu ceturtajā ceturtdaļā.
Latvijas juniorēm ar 25 punktiem, desmit atlēkušajām bumbām un diviem bloķētiem metieniem izcēlās Evelīna Otto, 21 punkts, sešas atlēkušās bumbas, piecas rezultatīvas piespēles un sešas pārtvertas bumbas bija Madarai Šmitei, 12 punktus guva Marta Kaupmane, bet desmit punkti bija Esterei Petrus. Turnīra pēdējās divās spēlēs nepiedalījās Raina Tomašicka, kurai tika dota atpūta, un Kitija Muzikante.
Pretiniecēm 13 punkti bija Ajšai Sivkai. Apakšgrupā latvietes ar 63:72 piekāpās Turcijai un ar 74:80 zaudēja Zviedrijai, kā arī ar 87:73 pārspēja Islandi, ierindojoties trešajā vietā, bet astotdaļfinālā ar 70:101 zaudēja Itālijas vienaudzēm.
Cīņā par 9.-16.vietu Latvijas izlase papildlaikā ar 93:87 uzvarēja Franciju, nodrošinot vietu turnīrā arī nākamgad, bet pēc tam ar 54:59 zaudēja Vācijas vienaudzēm. Slovēnijas izlase grupā ar 84:75 pieveica Vāciju, ar 52:92 zaudēja Francijai un ar 71:58 uzvarēja Portugāli, ieņemot otro vietu grupā.
Astotdaļfinālā ar 61:62 tika zaudēts Lietuvai, bet cīņā par 9.-16.vietu ar 77:62 tika pieveikta Nīderlande un ar 73:83 zaudēts Polijai. Turnīrs beigsies svētdien. Trīs pēdējo vietu ieguvējas zaudēs vietu A divīzijā. Latvijas izlase pirms Eiropas čempionāta pārbaudes spēlēs Lietuvas pilsētā Druskininkos ar 86:73 un 85:48 uzvarēja Lietuvas vienaudzes, bet pirms nedēļas izbraukumā ar 69:84 un 76:81 zaudēja Polijai. Jūlija beigās viesos Vācijai tika zaudēts ar 70:87 un 75:82.
Galvenajam trenerim Kasparam Mājeniekam izlasē palīdz treneri Olafs Ozols un Annija Zvirgzdiņa. Latvijas U-20 izlases spēlētāju saraksts:
Sanija Brikmane, Madara Šmite, Kitija Muzikante, Marta Kaupmane, Estere Petrus (visas - "Liepāja"/SSS), Tīna Grausa, Evelīna Otto (abas - "TTT Rīga"), Paula Putniece ("TTT Juniores"), Raina Tomašicka (Dienvidlforidas Universitāte, NCAA), Amanda Baumgarte (Austrumfloridas koledža, NCAA), Krista Lukaševiča (Žironas "Spar", Spānija), Tamirise Simonova ("Daugavpils Universitāte").