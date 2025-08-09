Andžejs Ļebedevs garantē dalību nākamās sezonas spīdveja "Grand Prix" sacensībās
Latvijas spīdvejists Andžejs Ļebedevs sestdien Dānijā "Grand Prix" pretendentu finālā ieņēma ceturto vietu un nodrošināja vietu 2026.gada sezonas spīdveja "Grand Prix" sacensībās, bet Francis Gusts ierindojās 15.vietā, "Grand Prix" sacensību ceļazīmi nesaņemot.
Ļebedevs pirmajā braucienā finišēja trešais, pēc tam trijos braucienos uzvarēja, bet pēdējā finišēja otrais, sakrājot 12 punktus un iekļūstot četru braucēju finālā, visiem nodrošinot dalību nākamā gada "Grand Prix" sacensībās.
Finālā Ļebedevs finišēja pēdējais, bet par uzvarētāju ar 16 punktiem kļuva polis Dominiks Kubera, otrais ar 13 punktiem bija vēl viens Polijas sportists Kacpers Worina, bet 13 punktus un trešo vietu izcīnīja mājinieks Leons Madsens.
Gusts pirmajā braucienā bija trešais, otrajā - otrais, bet pārējos braucienos pie punktiem netika, ieņemot 15.vietu 18 sportistu vidū.
Jau ziņots, ka Ļebedevs jūnija sākumā Slovākijas pilsētā Žarnovicā un Gusts Itālijā nodrošināja vietas 2026.gada sezonas spīdveja "Grand Prix" pretendentu finālā.
Ļebedevam kā pērnā gada Eiropas čempionam šosezon ir garantēta vieta "Grand Prix" posmu pamatsastāvā.