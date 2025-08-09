"Metta" ielaiž uzreiz pēc starta svilpes, taču atspēlējas no 0:2 un izcīna punktu spēlē ar "Jelgavu"
"Metta" futbolisti sestdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 26.kārtas mačā Jūrmalā atspēlēja divu vārtu deficītu un spēlēja 2:2 ar "Jelgavu".
Jūrmalas pilsētas stadionā "Sloka" rezultāts tika atklāts jau 40.sekundē, kad pēc vārtsarga Adama Dvoržāka tālas piespēles pirmais pie bumbas tika Kingslijs Emenike un, četru mājinieku ielenkts, ar sitienu ārpus soda laukuma vārtu kreisajā apakšējā stūrī izvirzīja vadībā "Jelgavu" - 1:0.
62.minūtē rezultāts kļuva 2:0. Rihards Bečers laukuma labajā malā pēc "Metta" iemetiena atņēma bumbu Ivo Minkevičam un no soda laukuma labās malas piespēlēja vārtu priekšā Ruslanam Deružinskim, kurš apsteidza Kārli Vilni un raid'ja bumbu vārtos - 2:0.
Desmit minūšu laikā "Metta" atspēlējās. Vispirms Valters Purs savā soda laukumā pārkāpa noteikumus pret Emīlu Evelonu, kurš laukumā bija nācis 63.minūtē, un 65.minūtē Markuss Ivulāns, kurš laukumā uz maiņu bija nācis 57.minūtē, no 11 metru atzīmes raidīja bumbu vārtu kreisajā stūrī, vārtsargam Dvoržākam lecot pretējā virzienā - 1:2.
74.minūtē rezultāts kļuva 2:2. Pēc Ivulāna piespēles pa gaisu uz soda laukuma kreiso pusi bumbu ar galvu uz vārtu priekšu pasita Džanluka Skremins, bet vārtus ar galvu guva Evelons.
"Metta" pēc zaudējumiem RFS ar 0:4 un "Riga" vienībai ar 2:3 pēdējā cīņā ar 1:0 pieveica medaļu pretendentus "Auda" futbolistus.
Jelgavnieki pēc uzvaras pār "Super Nova" ar 1:0 nākamajās cīņās ar 0:2 zaudēja "Daugavpilij" un ar 1:2 - "Liepājai".
Pirmā abu komandu šīs sezonas spēle beidzās ar bezvārtu neizšķirtu, bet otrajā ar 2:1 uzvarēja jelgavnieki.
Jau ziņots, ka dienas pirmajā spēlē "Daugavpils" savā laukumā ar 2:1 pārspēja vienu no tuvākajām sekotājām "Daugavpili".
Svētdien "Riga" savā laukumā tiksies ar "Grobiņu", "Tukums 2000" - ar "Auda" vienību, bet RFS - ar "Super Nova" komandu.
25 mačos 64 punkti ir "Riga" un 61 punkts - RFS vienībai, bet "Liepāja" ir sakrājusi 44 punktus 26 cīņās. "Auda" vienībai ir 37 punkti 25 mačos, 26 dueļos 34 punkti ir "Daugavpilij" un 28 punkti - "Jelgavas" futbolistiem. 25 cīņās 23 punkti ir "Super Nova" vienībai un 21 punkts - "Tukums 2000" komandai, bet 21 punkts 26 mačos - Metta" komandai, 20 punktus 25 spēlēs sakrājot "Grobiņai".
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.