Latvijas U-20 basketbolistes piekāpjas Vācijai un Eiropas čempionātu noslēdz 11. vietā
Latvijas U-20 sieviešu basketbola izlase sestdien Portugālē piedzīvoja zaudējumu Eiropas U-20 čempionāta pusfinālā par 9.-12.vietu, līdz ar to meistarsacīkstes noslēgs ar maču par 11.pozīciju. Latvijas basketbolistes ar 54:59 (10:15, 14:14, 18:15, 12:15) zaudēja vienaudzēm no Vācijas.
Latvijas izlasē ar 14 punktiem un 14 atlēkušajām bumbām izcēlās Evelīna Otto, 11 punktus guva Marta Kaupmane, bet deviņi punkti, deviņas bumbas zem groziem un piecas rezultatīvas piespēles bija Madarai Šmitei.
Iepriekšējā mačā gandrīz 40 minūtes spēlējusī Raina Tomašicka laukumā nedevās, tāpat šajā spēlē nepiedalījās Kitija Muzikante.
Pretiniecēm produktīvākā bija Marianna Bivatova, kura guva 12 punktus, izcīnīja 14 atlēkušās bumbas, sešreiz rezultatīvi piespēlēja un pārtvēra piecas bumbas, pieļaujot arī septiņas kļūdas.
Apakšgrupā latvietes ar 63:72 piekāpās Turcijai un ar 74:80 zaudēja Zviedrijai, kā arī ar 87:73 pārspēja Islandi, ierindojoties trešajā vietā, bet astotdaļfinālā ar 70:101 zaudēja Itālijas vienaudzēm. Pirmajā cīņā par 9.-16.vietu Latvijas izlase ar papildlaikā ar 93:87 uzvarēja Franciju, nodrošinot vietu turnīrā arī nākamgad.
Vācijas izlase grupā ar 75:84 piekāpās Slovēnijai, ar 83:72 pārspēja Portugāli un ar 67:80 zaudēja Francijai. Astotdaļfinālā vācietes ar 69:88 piekāpās Spānijai, bet pirmajā cīņā par 9.-16.vietu ar 89:80 pieveica Čehiju.
Turnīrs beigsies svētdien. Trīs pēdējo vietu ieguvējas zaudēs vietu A divīzijā.
Latvijas izlase pirms Eiropas čempionāta pārbaudes spēlēs Lietuvas pilsētā Druskininkos ar 86:73 un 85:48 uzvarēja Lietuvas vienaudzes, bet pirms nedēļas izbraukumā ar 69:84 un 76:81 zaudēja Polijai. Jūlija beigās viesos Vācijai tika zaudēts ar 70:87 un 75:82.
Galvenajam trenerim Kasparam Mājeniekam izlasē palīdz treneri Olafs Ozols un Annija Zvirgzdiņa.
Latvijas U-20 izlases spēlētāju saraksts:
Sanija Brikmane, Madara Šmite, Kitija Muzikante, Marta Kaupmane, Estere Petrus (visas - "Liepāja"/SSS), Tīna Grausa, Evelīna Otto (abas - "TTT Rīga"), Paula Putniece ("TTT Juniores"), Raina Tomašicka (Dienvidlforidas Universitāte, NCAA), Amanda Baumgarte (Austrumfloridas koledža, NCAA), Krista Lukaševiča (Žironas "Spar", Spānija), Tamirise Simonova ("Daugavpils Universitāte").