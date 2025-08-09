"Liepāja" pieveic konkurentus "Daugavpili", kļūstot par galveno pretendenti uz Latvijas futbola virslīgas bronzas medaļām
"Liepāja" sestdien "Tonybet" Latvijas futbola virslīgas 26.kārtas mačā mājās ar 2:1 (0:0) pārspēja vienu no tuvākajām sekotājām "Daugavpili". Liepājas komandai vārtus guva Džibrils Gejs un Abioduns Ogunniji, bet daugavpiliešiem atzīmējās Valerijs Lizunovs.
Pirmajā puslaikā nevienai no komandām nebija teicamu iespēju izvirzīties vadībā, bet otrā puslaika sākumā 1:0 panāca liepājnieki. Cīņas 51.minūtē pēc Marina Laušiča tālas piespēles soda laukumā precīzu sitienu ar galvu izpildīja Gejs.
Turpinājumā pēc Kirila Iļjina piespēles gar vārtiem bumbu tīklā ieraidīja Ogunniji - 63.minūtē 2:0. Divas minūtes pirms pamatlaika beigām bumba nonāca "Liepājas" vārtos, pēdējam no viesiem tai pieskaroties Lizunovam.
Vēl šodien "Metta" futbolisti Jūrmalā uzņem "Jelgavu".
Svētdien "Riga" savā laukumā tiksies ar "Grobiņu", "Tukums 2000" - ar "Auda" vienību, bet RFS - ar "Super Nova" komandu.
25 mačos 64 punkti ir "Riga", un 61 punkts - RFS vienībai, bet "Liepāja" ir sakrājusi 44 punktus 26 cīņās. "Audai" ir 37 punkti, 26 dueļos 34 punkti ir "Daugavpilij", 27 punkti - "Jelgavas" futbolistiem, 23 punkti - "Super Nova" vienībai, 21 punkts - "Tukums 2000" komandai, bet pa 20 punktiem - "Metta" komandai un "Grobiņai".
Virslīgas čempionāts ar desmit komandu līdzdalību notiek četros apļos, katrai komandai līdz novembrim aizvadot 36 spēles.
Pagājušajā sezonā trešo reizi par čempioni kļuva RFS.