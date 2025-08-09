Anastasija Sevastova ar uzvaru trijos setos sasniedz prestižā Sinsinati turnīra otro kārtu
Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova piektdien pārvarēja prestižā Sinsinati "WTA 1000" turnīra pirmo kārtu.
Sevastova, kura šobrīd WTA rangā ir 267.vietā, ar 6-4, 6-7 (6:8), 6-1 pārspēja ASV tenisisti Eminu Bektasu (WTA 301.). Otrajā kārtā Sevastovu gaida tikšanās ar 26.numuru izsēto amerikānieti Ešliju Krīgeri (WTA 29.). Par uzvaru pirmās kārtas spēlē Sevastova nopelnījusi desmit WTA ranga punktus. Abas tenisistes savā starpā kortā līdz šim nebija tikušās.
Sevastova turnīrā piedalās pateicoties īpašajam rangam, kas ir spēkā no laika pirms maternitātes atvaļinājuma vai ilgstošām veselības problēmām, savukārt Bektasa pārvarēja divas kvalifikācijas kārtas, izšķirošajā mačā pieveicot WTA ranga 70.numuru Solanu Sjerru no Argentīnas.
Latvijas šī brīža trešās raketes šīs sezonas bilance WTA turnīros ir 6-7, kamēr Bektasa uzvarējusi 15 un zaudējusi 17 vienspēles. Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko, kura WTA rangā ir 30. vietā, saņēmusi 23. numuru un no pirmās kārtas ir brīva. Otrajā kārtā viņa tiksies ar Kamillu Osorio (WTA 57.) no Kolumbijas. Pirms gada Ostapenko piekāpās Kolumbijas tenisistei Parīzes olimpisko spēļu vienspēļu turnīra pirmajā kārtā. Turnīrs Sinsinati norisinās cietā seguma kortos.