Pēc čempiontitula - ilgtermiņa līgums: “Celtics” saglabā treneri Mazulu
Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubs Bostonas "Celtics" ir noslēdzis ilgtermiņa līgumu ar galveno treneri Džo Mazulu, piektdien paziņoja klubs.
"Celtics" piektdien paziņoja, ka komanda uz vairākiem gadiem ir pagarinājusi līgumu ar galveno treneri Džo Mazulu. Saskaņā ar komandas politiku līguma nosacījumi netiek atklāti.
"Esam ļoti priecīgi, ka Mazula ir piekritis pagarināt līgumu ar "Celtics"," saka "Celtics" basketbola operāciju prezidents Breds Stīvenss. "Pirmajos trīs gados kā galvenais treneris viņš ir smagi strādājis un paveicis pārsteidzošas lietas, tai skaitā vidēji sezonā izcīnot vairāk nekā 60 uzvaras un 2024.gadā - NBA čempionu titulu."
Kā trenera asistents Mazula klubā ir kopš 2019.gada, 2022.gadā kļūstot par galveno treneri.
Trijās sezonās galvenā trenera postenī Mazula ir sekmējis bilances 182-64 sasniegšanu pamatturnīrā, izslēgšanas spēlēs uzvarot 33 no 50 mačiem.
Viņš kopā ar komandu, kurā spēlēja arī Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis, uzvarēja 2024.gada NBA čempionātā, 19 spēlēs izcīnot 16 uzvaras.
Aizvadītajā sezonā Porziņģa pārstāvētais Bostonas klubs pamatturnīrā ar bilanci 61-21 Austrumu konferencē ieņēma otro vietu, bet izslēgšanas spēlēs tika līdz otrajai kārtai, kur sērijā ar 2-4 piekāpās Ņujorkas "Knicks".