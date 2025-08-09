Pret Lukas Banki dzimteni Latvijas izlase uzsāks pārbaudes spēļu ciklu pirms "EuroBasket 2025"
Šodien plkst. 21:00 Itālijas pilsētā Triestē ar maču pret vietējo izlasi Latvijas vīriešu basketbola valstsvienība uzsāks pārbaudes spēļu ciklu pirms 2025. gada Eiropas čempionāta. Spēles tiešraide TV6 kanālā.
Latvijas basketbolisti pirms pirmās pārbaudes spēles aizvadījuši oficiālos treniņus jau divu nedēļu garumā (no 7. līdz 28. jūlijam ritēja trīs nedēļu garš atvērto treniņu posms). Pēc nedēļas Rīgā sekoja nedēļu gara nometne Slovēnijas pilsētā Laško.
Itālijas izlase jau paspējusi aizvadīt divas pārbaudes spēles, abās izcīnot panākumus. 2. un 3. augustā turnīrā Trento ar 87:61 tika apspēlēta Islande, bet ar 80:56 - Senegāla. Abās spēlēs par Itālijas izlases rezultatīvāko basketbolistu ar 17 punktiem kļuva Senegālas izcelsmes itālis Muhamets Diofs, kurš ikdienā spēlē Boloņas "Virtus".
Sagaidāms, ka Latvija spēlei pieteiks 14 basketbolistu sastāvu. Uz Slovēniju latvieši devās ar 17 spēlētājiem. Zināms, ka pirmajā spēlē nepiedalīsies uzbrucējs Rodions Kurucs, kurš turpina atkopties no kājas traumas. Kā norādīja izlases galvenais treneris Luka Banki, tad viņš cerot uz Kuruca dalību kādā no nākamajām pārbaudes spēlēm. Artūrs Visockis-Rubenis pauda, ka Rodiona veselības stāvoklis uzlabojas.
Bez Rodiona pēc pēdējā treniņa Laško tika pieņemts lēmums aiz borta atstāt vēl divus spēlētājus. Gatavs jau pirmajā pārbaudes mačā doties laukumā ir Latvijas lielākā zvaigzne, Kristaps Porziņģis. Viņš nav spēlējis kopš NBA sezonas beigām, kas pašam Porziņģam bija ietekmēta veselības problēmu dēļ. Latvijas izlasē Porziņģis pēdējo spēli aizvadījis 2022. gada augustā.
Pēdējo reizi abas komandas savstarpēji spēlēja 2023. gada Pasaules kausā, kad notika cīņa par 5. līdz 8. vietu. Latvija spēlēja uzreiz nākamajā dienā pēc sāpīgā zaudējuma ceturtdaļfinālā pret Vāciju. Ar 28 punktiem uzvaru Latvijai (87:82) kaldināja spēka uzbrucējs Andrejs Gražulis, kurš šajā starpsezonā pārcēlies uz Turciju.
Itālijas kandidātu sarakstā iekļauts arī veterāns Danilo Galināri. Sākotnēji bija plāns izlasē iesaistīt nesen valsts pasi ieguvušo Donti Divinčenzo, taču šiem nodomiem svītru pārvilka spēlētāja savainojums. Kā naturalizētais Itālijas izlasē varētu spēlēt aizsargs Dariuss Tompsons, kurš pēdējā sezonā guva pieredzi Lukas Banki vadībā Stambulas "Anadolu Efes". Starpsezonā Tompsons pārcēlies uz ACB līgas klubu "Valencia", bet Itālijas pasi ieguvis, jo ir apprecējies ar šīs valsts pilsoni.
Itālijai ir viens basketbolists NBA - Simone Fontekio. Līdz šim viņš spēlēja NBA, taču šovasar Detroitas "Pistons" viņu iekļāva maiņas darījumā uz Maiami "Heat". Itāļu basketbolistam vēl ir spēkā viena gada līgums, tomēr tiek baumots par viņa iespējamo atgriešanos Eiropā. Lielākā daļa basketbolistu gan ir labi zināmi Lukam Banki, kurš ir itālis un daudz strādājis ar šīs valsts klubiem.
Pēc spēles pret Itāliju Latvijas valstsvienība atgriezīsies Rīgā. 14. un 16. augustā plānotas divas spēles savu skatītāju priekšā - vispirms pret Lietuvu, bet vēlāk Slovēniju. Lietuva pārbaudes spēļu ciklu uzsākusi ar pārliecinošu panākumu pār Turciju (91:70, nespēlēja Jons Valančūns) un Igaunijas pārspēšanu (89:68). Slovēnijas rindās uz Rīgu var braukt Luka Dončičs, kurš šovasar krietni novājējis.
Pārbaudes spēļu cikls tiks noslēgts 20. un 21. augustā Atēnās pret Grieķiju un vēlreiz Itāliju. 2025. gada Eiropas čempionāts Latvijā, Somijā, Polijā un Kiprā gaidāms no 27. augusta līdz 14. septembrim. A grupā Latvija spēlēs pret Serbijas, Turcijas, Igaunijas, Čehijas un Portugāles valstsvienībām.
Latvijas izlases kandidātu saraksts:
Rodions Kurucs (Vitorijas "Baskonia", Spānija), Mareks Mejeris (Klužas-Napokas U-BT, Rumānija), Kristaps Porziņģis (Atlantas "Hawks", ASV), Dāvis Bertāns ("Dubai", AAE), Dairis Bertāns, Kristaps Ķilps (abi - "VEF Rīga"), Rolands Šmits (Stambulas "Anadolu Efes", Turcija), Klāvs Čavars (Baku "Sabah", Azerbaidžāna), Rihards Lomažs (Bonnas "Telekom", Vācija), Andrejs Gražulis (Ankaras "Turk Telekom", Turcija), Mārtiņš Laksa ("Gliwice", Polija), Mārcis Šteinbergs (Manrezas "Baxi", Spānija), Toms Skuja ("Rīgas Zeļļi"), Kārlis Šiliņš (Trabzonas "Trabzonspor", Turcija), Artūrs Kurucs (Lugo "Rio Breogan", Spānija), Artūrs Žagars (Stambulas "Fenerbahce", Turcija), Kristers Zoriks ("Le Portel", Francija).
