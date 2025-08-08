Porziņģis gatavs spēlēt jau Latvijas izlases pirmajā pārbaudes spēlē
Latvijas vīriešu basketbola izlases treneri, Luka Banki un Artūrs Visockis-Rubenis, intervijās rīta raidījumos "900 sekundes" un "Rīta Panorāma" atklājuši aptuvenās sastāva aprises uz pirmo pārbaudes spēli pret Itāliju.
Jau sestdien, 9. augustā, Itālijas pilsētā Triestē Latvijas vīriešu basketbola izlase pret Itāliju aizvadīs pirmo pārbaudes spēli.
Kamēr uz laukuma redzam ātru un aizraujošu basketbolu, aiz tā stāv vesela komanda 🤝 Režīms un darbs ir pakārtots tam, lai spēlētājs būtu 100% gatavs treniņam un katrs solis un metiens īsteno trenera iecerēto.— Latvijas Basketbola savienība (@basketbols) August 8, 2025
Tiekamies pārbaudes spēlēs Rīgā 14. un 16.augustā! 🇱🇻#TrīsZvaigznes… pic.twitter.com/ORRxEg2hoL
Pirms spēles valstsvienība veselu nedēļu trenējusies Slovēnijas pilsētā Laško. Sagaidāms, ka uz pirmo spēli tiks pieteikti 14 basketbolisti. Maču izlaidīs traumētais Rodions Kurucs, kurš cīnās ar kājas traumu. Viņa atlabšanā esot redzams progress. "Viņam paliek labāk. Rodions jau ir iesaistījies treniņos. Viņš skrien kopā ar komandu treniņa pirmajā daļā līdz kontaktam. Ceram, ka drīzumā viņš varēs pilnvērtīgi iekļauties treniņprocesā," rīta raidījumā "900 sekundes" teica treneris Artūrs Visockis-Rubenis.
"Divu nedēļu gatavošanās bez pārbaudes spēlēm bijis ilgs un saspringts periods. Mēs vēlamies no šīs spēles ko iemācīties un saprast, cik labi pēdējās nedēļās esam pastrādājuši. Itālija būs nopietns pretinieks," citam rīta raidījumam "Rīta Panorāma" teica izlases galvenais treneris Luka Banki. Atšķirībā no latviešiem, Itālija jau paspējusi aizvadīt divas pārbaudes spēles, abās izcīnot panākumus (87:61 pret Islandi, 80:56 pret Senegālu).
"Lielākā daļa spēlētāju ir labā formā un gatavi spēlēt. Arī Kristaps Porziņģis," par sastāva izvēli teica Banki, gan piebilstot, ka tā izvēle notiks pēc pēdējā treniņa Laško. "Domāju 100%," krietni precīzāk par Porziņģa pieteikšanu spēlei izteicās Banki asistents Artūrs Visockis-Rubenis. Bez Rodiona Kuruca malā paliks vēl divi basketbolisti.
Iepriekš pats Porziņģis preses konferencē pauda, ka būs gatavs spēlēt pārbaudes mačos, taču to, cik daudz spēlēs viņš piedalīsies, būs atkarīgs no treneru lēmumiem. Izlases sastāvā Kristaps nav spēlējis kopš 2022. gada augusta, kad Latvijas izlasei palīdzēja pārspēt Turciju un Lielbritāniju 2023. gada Pasaules kausa kvalifikācijā.
Pēc spēles pret Itāliju Latvijas izlase atgriezīsies Rīgā, kur 14. un 16. augustā paredzēti pārbaudes mači pret Lietuvu un Slovēniju. Gatavošanās cikls tiks noslēgts ar pārbaudes turnīru Grieķijā un spēlēm pret mājiniekiem, kā arī vēlreiz Itāliju.
2025. gada Eiropas čempionāts basketbolā no 27. augusta līdz 14. septembrim gaidāms Latvijā, Somijā, Kiprā un Polijā. Rīga uzņems A grupas un visas izslēgšanas spēles. Grupā ar Latviju vēl spēlēs Serbija, Turcija, Igaunija, Portugāle un Čehija.