Lietuvas izlase sakauj Turciju (foto: "BC Žalgiris Kaunas" / X)
Basketbols
Šodien 22:29
Lietuva viesos sakauj Turciju, kas būs Latvijas pretiniece Eiropas čempionātā basketbolā
Latvijas pretiniece Eiropas čempionātā basketbolā Turcija ceturtdien Stambulā pārbaudes spēlē piedzīvoja pārliecinošu zaudējumu. Turki savā laukumā ar 70:91 (12:21, 19:31, 21:21, 18:18) zaudēja Lietuvai.
Starp laukuma saimniekiem rezultatīvākais ar 17 punktiem bija Džedi Osmans, bet vēl 15 punktus iekrāja Furkans Korkmazs.
Lietuvas panākumu ar 15 punktiem sekmēja Marģiris Normants, Roks Jokubaitis iekrāja 13 punktus, septiņas rezultatīvas piespēles un sešas bumbas zem groziem, bet Tads Sedekerskis guva vēl desmit punktus.
Latvija Eiropas čempionāta finālturnīrā Rīgā spēlēs vienā apakšgrupā ar Čehiju, Serbiju, Igauniju, Portugāli un Turciju.
Eiropas čempionāta finālturnīrā 24 izlases četrās grupās augusta beigās un septembra sākumā spēlēs Rīgā, Tamperē, Katovicē un Limasolā. Pa četrām labākajām komandām kvalificēsies izslēgšanas spēļu turnīram Rīgā, septembra pirmajā pusē noskaidrojot medaļu ieguvējus.