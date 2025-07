Rodions Kurucs komentē veselības likstas un lielo interesi no vadošajiem Spānijas klubiem

Šovasar vecākais no brāļiem Kurucam atrada arī jaunu klubu. Viņš noslēdza ilgtermiņa līgumu ar Vitorijas "Baskonia", kurā iepriekš ilgus gadus spēlēja viņa brālis, Artūrs. Rodions atklāja, ka starpsezonā par viņu interesi izrādījušas daudzas komandas, ieskaitot Spānijas grandus. "Bija interese no daudziem klubiem. No Madrides un Barselonas bija interese, no Itālijas un bija kaut kādi vēl. Beigās salikās "Baskonia", kas sākumā vispār nebija starp interesentiem. Ja godīgi, man patīk. Ļoti labs variants. Šis ir labs variants manam raksturam un spēles stilam."