Prestižajos tenisa turnīros Kanādā triumfē sensacionālā mājiniece un amerikānis Bens Šeltons
Par prestižā Monreālas "WTA 1000" tenisa turnīra uzvarētāju sieviešu vienspēlēs ceturtdien kļuva mājiniece Viktorija Mboko, izcīnot savu pirmo titulu WTA tūrē. Vīriešiem Toronto par pirmo amerikāni kopš 2003. gada, kas uzvar "ATP 1000" raudzes turnīrā uz cietā seguma, kļuva Bens Šeltons.
18 gadus vecā Kanādas sportiste, kura WTA rangā ieņēma 85. pozīciju, finālā ar 2-6, 6-4, 6-1 pārspēja četru "Grand Slam" titulu īpašnieci un bijušo ranga līderi Naomi Osaku (WTA 49.) no Japānas. Mboko šo gadu uzsāka ārpus WTA ranga pirmā trīssimtnieka, bet pēc šī turnīra rangā pakāpusies uz 24. pozīciju. Osaka jaunākajā rangā ieņems 25. vietu.
Mboko uz šo turnīru saņēma īpašo ielūgumu jeb "wild card" un kļuvusi par trešo spēlētāju vēsturē, kurai ar šādu statusu izdevies triumfēt "WTA 1000" raudzes turnīrā. Pirms viņas to paveica krieviete Marijas Šarapova 2011. gadā Sinsinati un cita kanādiete Bjanka Andresku 2019. gadā Indianvelsā.
Bijusī pasaules ranga līdere Osaka pēdējo reizi WTA turnīra finālu sasniedza 2022. gadā Maiami "WTA 1000", bet pēc tās sezonas 15 mēnešus nespēlēja, gaidot bērniņu. Pēdējo titulu WTA līmenī četru "Grand Slam" turnīru uzvarētāja izcīnīja 2021. gadā Austrālijas atklātajā čempionātā.
Jau ziņots, ka turnīrā piedalījās Latvijas pirmā rakete Aļona Ostapenko (WTA 26.) un karjeru atsākusī Anastasija Sevastova (WTA 386.). Ostapenko apstājās trešajā kārtā, ar 2-6, 4-6 zaudējot Osakai, bet Sevastova japānietei zaudēja nākamajā kārtā ar graujošo 1-6, 0-6. Turnīrs Monreālā norisinājās cietā seguma kortos. Pērn par tā uzvarētāju kļuva amerikāniete Džesika Pegula, kura finālā ar 6-3, 2-6, 6-1 pieveica citu ASV spēlētāju Amandu Aņisimovu.
Tikmēr Amerikānis Bens Šeltons ceturtdien triumfēja prestižajā Toronto "ATP 1000" tenisa turnīrā, finālā pieveicot Karenu Hačanovu no Krievijas. 22 gadus vecais Šeltons, kurš sacensībās bija izsēts ar ceturto numuru, bet ATP rangā ieņem septīto pozīciju, bija pārāks ar 6-7 (5:7), 6-4, 7-6 (7:3).
Šeltons ir pirmais amerikānis, kurš uzvarējis "ATP 1000" raudzes turnīrā uz cietā seguma kopš 2003. gada, kad to paveica Endijs Rodiks. "Sirreālas sajūtas," pēc uzvaras sacīja Šeltons. "Šī bija gara nedēļa ar ļoti grūtu ceļu līdz finālam. Iespējams, šonedēļ spēlēju savu labāko tenisu mūžā."
Šeltonam šis bija trešais tituls karjerā - iepriekš viņa bija uzvarējis Tokijas "ATP 500" turnīrā 2023. gadā un pērn Hjūstonas "ATP 250" turnīrā. Hačanovam ir septiņi ATP tituli un pēdējais no tiem izcīnīts pagājušā gada oktobrī Almati "ATP 250" turnīrā. Turnīrs Toronto norisinājās uz cietā seguma kortiem. Pērn par tā uzvarētāju austrālietis Aleksejs Popirins, kurš finālā ar 6-2, 6-4 pārspēja krievu Andreju Rubļovu.